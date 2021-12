In tantissimi, in queste ore, si stanno chiedendo cosa ci sia sulla probabile uscita di Manila Nazzaro dal GF Vip 6. Come sappiamo fin troppo bene, l’ex Miss Italia aveva di gran lunga accettato di fermarsi anche più del necessario, poi è successo qualcosa (fuori, Ndr) e ora è in procinto di abbandonare il programma di Alfonso Signorini. C’è da dire che la concorrente non ne ha parlato apertamente nella Casa, ma si è lasciata sfuggire qualcosa che ha portato il pubblico a trarre delle conclusioni. In particolare, la Nazzaro ha tirato in ballo i suoi figli, per cui molti hanno pensato che potrebbero esserci problemi con il papà dei bambini.

C’è da specificare, naturalmente, che in ogni caso è d’obbligo utilizzare il condizionale in questi casi, perché nulla di tutto ciò è stato confermato. Si tratta semplicemente di ipotesi degli utenti. Tuttavia, sui social, sono spuntate anche altre motivazioni per le quali Manila Nazzaro potrebbe lasciare il GF Vip 6, ipotesi che non sono piaciute al suo compagno Lorenzo Amoruso.

Ed è proprio lui, che incalzato da qualche frase di troppo, ha deciso di fare chiarezza. L’ex calciatore ha quindi preso il telefono e ha registrato dei video su Instagram per mettere in chiaro alcune cose. Sembra che il compagno di Manila Nazzaro si sia imbattuto in alcuni commenti che lo hanno molto infastidito.





L’uomo ha parlato di persone che hanno ipotizzato di una Manila Nazzaro in bilico perché vorrebbe più soldi per proseguire l’avventura al Grande Fratello Vip e altre cose del genere. L’uomo ha specificato che niente di tutto ciò è vero. Lorenzo ha quindi invitato queste persone a evitare di diffondere tali notizia e ad astenersi dal commentare se non si è a conoscenza dei fatti.

L’uomo ha detto: “Ci sono dei problemi familiari che stiamo cercando di risolvere. Chiaramente ci stiamo impegnando tutti, tutta la famiglia e non solo. Nel momento in cui ci sarà, speriamo, una soluzione la decisione sarà comunque di Manila”. Ora tutto sta nelle mani di Manila Nazzaro, che dovrà decidere se rimanere nella casa del GF Vip oppure abbandonarla. Il tutto verrà svelata nella puntata di venerdì 17 dicembre.