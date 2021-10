Durante la puntata di lunedì 18 ottobre del Grande Fratello Vip si è parlato dello scontro tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico. Quest’ultima ha ribadito di non aver avuto piacere della nomination di Manila, ma ha sottolineato anche di non averle consigliato di votare Soleil Sorge, al contrario di quel che poteva passare: “A me è dispiaciuto molto, voglio essere anche onesta. Non le ho detto di votare Soleil Sorge, ma la sera prima c’è stato un confronto e lei mi ha detto che con Soleil non parla molto”.

Le due si sono chiarite anche se Alfonso Signorini ha giustamente affermato che spesso in queste situazioni per quando si chiarisca qualcosa si rompe definitivamente. “Da parte mia non si è spezzato nulla, da parte di Raffaella non saprei” ha detto l’ex Miss Italia sinceramente, mentre Raffaella Fico ha affermato che continuerà a fidarsi dell’amica. Anche Manila Nazzaro è dispiaciuta per questa reazione, e ci tiene a spiegare le sue motivazioni senza fare passi indietro. Secondo la ex Miss Italia, Raffaella stava mostrando segni di cedimento all’interno della casa e ha deciso di nominarla per il suo bene.

Chi dall’esterno continua a difendere Manila Nazzaro è il suo compagno Lorenzo Amoruso. Infatti Manila non ha avuto molto tempo per spiegare la sua posizione durante la diretta del reality. Quando ha chiesto di poter proseguire nella spiegazione, Alfonso Signorini l’ha interrotta e ha detto che dovevano passare ad altro. Non è la prima volta che succede, inoltre, leggendo sui social, di questo “altro” poco interessava al pubblico. Alfonso Signorini, infatti, non ama molto parlare delle dinamiche della Casa: a lui piacciono molto le storie e le sorprese e questo suo modo di condurre piace anche ai vipponi.





Il pubblico però non accetta che un concorrente venga interrotto quando parla. Manila Nazzaro è stata interrotta per l’ennesima volta ieri sera, così Lorenzo Amoruso ha sbottato su Instagram: “Niente abbiamo capito che Manila non può mai parlare o dare spiegazioni e difendersi da accuse perché quando tocca a lei rispondere bisogna cambiare argomento. Grazie Grande Fratello Vip. Diritto di replica non si nega a nessuno”

Questa volta anche lo staff di Manila Nazzaro ha voluto dire la sua. Dopo l’accaduto, chi gestisce il profilo Instagram ha condiviso tra le stories tutti i pensieri dei fan che si sono lamentati di questa disparità di trattamento. Chissà se tutto questo servirà a qualcosa e se nelle prossime puntate il conduttore darà maggiore spazio all’ex Miss Italia non interrompendola più.