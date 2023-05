Da ormai diverse settimane si parla molto di Gisella, sedicente veggente di Trevignano. La donna è spesso ospite in programmi televisivi, come per esempio Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso. I suoi presunti contatti con la Madonna l’hanno portata ad avere una certa importanza mediatica, data la curiosità suscitata tra i telespettatori. Proprio durante un collegamento su Canale 5 una statua della Madonna in suo possesso ha iniziato a trasudare.

Giovedì 18 maggio Gisella, in collegamento da Trevignano con la D’Urso, ha mostrato questa piccola statuetta della Madonna acquistata a Medjugorje, la quale ha iniziato a bagnarsi di un liquido oleoso. Tale fenomeno però non si sarebbe verificato soltanto con la donna, ma ci sarebbero almeno altre quattro statuine, acquistate nello stesso luogo, che presentano gli stessi incredibili avvenimenti.

Trevignano: il caso di cinque statue della Madonna che trasudano

A fare questa scioccante rivelazione è stato un inviato di Mattino Cinque in collegamento, sempre da Trevignano, con Federica Panicucci. L’uomo ha spiegato che una donna, recatasi a Medjugorje, ha acquistato cinque statue della Madonna. Di queste due avrebbe dovuto darle proprio a Gisella, in quanto avrebbe dovuto donarle ad altre persone, e delle restanti tre ne ha tenuta per sé soltanto una. A detta della signora però, da anni, la statuetta a lei rimasta trasuderebbe per poi smettere se messa al sole per un’oretta.

Proprio mentre si discuteva sulla questione, le mani dell’inviato, che tenevano la statuetta della Madonna, avrebbero iniziato a bagnarsi di una sostanza oleosa, densa ed inodore. Mentre il cameramen cercava di riprendere il tutto mettendo a fuoco, l’uomo ha affermato: “La asciugo con della carta assorbente e si bagna di nuovo”. Data l’incredulità di coloro che guardavano la scena, è subito intervenuto nella trasmissione Magagnini, uno scultore che ha cercato di dare una spiegazione scientifica all’evento.

Trevignano, in diretta viene portata un'atra Madonna che trasuda dopo quella che avrebbe pianto a casa di Giuseppa Scarpulla#Mattino5 pic.twitter.com/HUOggeRDN3 — Mattino5 (@mattino5) May 18, 2023

Un'altra Madonna trasuda?



Ecco le immagini in diretta a #Mattino5 pic.twitter.com/dQgU6z0c4C — Mattino5 (@mattino5) May 18, 2023

Le sue dichiarazioni sono state: “Trevignano è una città particolare in cui esiste un microclima tropicale e ci nascono addirittura le banane”. Secondo me non si tratta di un fenomeno molto mistico, perché si può produrre anche nei restauri”. Dunque si ricondurrebbe il tutto a condizioni climatiche particolari, che portano allo scioglimento di alcuni componenti delle statue. Tra l’altro la stessa signora aveva precisato che ciò avviene quando, per esempio, il clima cambia.