“Orribile”. Il figlio vip trovato morto in casa: scoperta choc sul suo corpo

Il suo corpo senza vita è stato ritrovato all’interno dell’appartamento dove viveva. Soffriva di emiplegia (una condizione in cui uno dei due lati del corpo è paralizzato) e per gli effetti di una lunga serie di problemi di natura psichiatrica e, in seconda battuta, legati all’abuso in passato di sostanze stupefacenti. Raccontano i media locali come, pare, la sua salute fosse peggiorate negli ultimi mesi tanto da essere costretto ad una serie di ricoveri in ospedale. Subito dopo la notizia del ritrovamento del corpo dell’uomo la cronaca si è arricchita di particolare a tinte fosche.

Viste le condizioni precarie dell’uomo la procura ha aperto un’inchiesta per ‘mancata assistenza a persona in pericolo»’ e arrestato, come detto, una persona. Secondo il quotidiano Le Parisien si tratterebbe proprio della compagna dell’uomo: una 58enne che avrebbe avvisato la polizia dopo aver scoperto il corpo dell’uomo in avanzato stato di decomposizione.





Trovato morto in casa Ari Boulogne, presunto figlio di Alain Delon

Al momento tuttavia le circostanze della morte del fotografo sessantenne Ari Boulogne, presunto figlio illegittimo di Alain Delon, non sono chiare.Una storia la sua piena di ombre, segnata dalla battaglia per il riconoscimento da parte del padre che, da parte sua, sembra non ne abbia mai voluto sapere arrivando a dire: “Tu sei mio amico. Ma ti dirò un cosa, non hai i miei occhi, non hai i miei capelli. Non sei mio figlio, non sarai mai mio figlio”.

Eppure gli indizi, oltre alla somiglianza, spingevano in un’altra direzione. Ari, infatti, figlio della tedesca Nico, modella, attrice e cantante dei Velvet Underground, scomparsa nel 1988, è stato allevato dalla madre di Delon, che l’ha poi adottato assieme al secondo marito, Paul Boulogne. Negli ultimi anni aveva intentato una causa di riconoscimento di paternità nei confronti di Delon, che però la giustizia francese aveva respinto nel 2021 dato che l’attore vive in Svizzera.

Silenzio, per ora, da Alain Delon. L’attore 87enne vive da tempo ritirata. Considerato uno dei più grandi sex symbol della storia oltre che uno dei più grandi attori francesi al pari di Jean Gabin, o di Jean-Paul Belmondo, suo eterno “rivale” mediatico nella Francia degli anni sessanta ha interpretato centiana di ruoli in pellicole poi diventate immortali.