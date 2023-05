Chi è il marito di Maria Giovanna Maglie. La famosa giornalista, spesso presente in tv a parlare di politica, è morta improvvisamente a 70 anni. A darne notizia è stata Francesca Chaouqui che era accanto a lei al momento del decesso. La giornalista è scomparsa all’ospedale San Camillo di Roma. “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre – scrive Chaouqui su Twitter – È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Non si sa molto sulla sua vita privata, se non che fosse sposata con Carlo Spallino Centonze, di vent’anni più giovane di lei. Ma chi è il marito di Maria Giovanna Maglie? È famoso al pubblico televisivo per aver partecipato al programma di Antonella Clerici “La prova del cuoco”. L’uomo è un nobile: marchese per grado nobiliare e anche designer di gioielli, pittore e artista per vocazione. Carlo Spallino Centonze e Maria Giovanna Maglie non hanno avuto figli e in questi ultimi anni hanno vissuto a Roma.





Chi è il marito di Maria Giovanna Maglie

L’uomo è nato a Palermo e ha studiato e ha vissuto tra Selinunte, Milano e Vicenza, quindi solo da dieci anni è romano. Come dicevamo l’uomo è un designer di gioielli, arredatore, blogger e studioso di grande cucina ben prima della moda dei talent show. Carlo Spallino ha sempre dipinto, dalle installazioni giganti che continua a sperimentare, utilizzando vecchie cassette di frutta e forme classiche ispirate alle grandi battaglie di Paolo Uccello.

L’uomo è approdato all’arte che si indossa o che diventa pretesto di arredamento, si legge nel suo blog. Ma non solo arte, o quantomeno anche in altre forme. Altra sua grande passione la cucina in cui ha portato la tradizione di una grande famiglia siciliana, dove si e’ sempre cucinato per passione e piacere della compagnia.

Maria Giovanna Maglie aveva raccontato del suo stato di salute al Corriere della Sera, facendo sapere il momento esatto in cui si sentì male: “Ero in tv, la notte della maratona elettorale, ospite a Quarta Repubblica… A un certo punto mi si è come spenta la luce”. Poi l’intervento d’urgenza all’ European hospital di Roma che le salvò la vita. Poi il tragico epilogo.

