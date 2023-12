“Ma il @Codacons dov’è? L’ anno scorso sono state squalificate persone per cose meno serie Massimiliano Varrese ha mimato il gesto di dare uno schiaffo a una donna dicendo io avrei fatto così e ha detto che le urinerebbe sopra e sta ancora dentro ? Io basita c’è un femminicidio ogni 72 ore in Italia”, “Bravissima Alessandra, hai colto nel segno. Servono donne come te in questo momento: per le donne e anche per gli uomini che, come me, a volte si sentono a disagio di appartenere al genere maschile”.

Questi i commenti a un post diventato virale su Twitter, nel quale una utente ha scritto di non voler più bere, mangiare o indossare capi degli sponsor del Grande Fratello. E il motivo è presto detto, il comportamento di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi, nuovamente bullizzata e attaccata gratuitamente dall’attore.

“Sai cosa mi ha fatto Bea?”. Ma quella di Varrese è una bugia, il racconto choc a Garibaldi e il video che smonta la teoria





“Non vestirò mai @GIVOVAofficial perché NON TUTELA LE DONNE. Non berrò mai @Acqua_Lete, perché NON TUTELA LE DONNE. Non mi siederò mai su un prodotto @poltronesofa, perché NON TUTELA LE DONNE. Non mangerò mai @MikadoItalia e @SalumiBeretta perché NON TUTELANO LE DONNE, Non berrò mai @958santero perché NON TUTELA LE DONNE. Non userò mai @farinacaputo perché NON TUTELA LE DONNE @MedInfinityIT, @alfosignorini, @nonunadimeno, @Codacons, @AGCOMunica, @DoppiaDifesa, @fanpage, #grandefratello #patriarcato #adessobasta @EndemolShineIT, @VanityFairIt, @QuiMediaset_it, @ilmessaggeroit, @MediasetTgcom24, @Corriere, @GrandeFratello #fuoriVarrese”, si legge nel post diventato virale.

“Che sguardo malefico, cattivo, crudele perfido”, commenta un’altra utente. E ancora: “Bisognerebbe partire dal: non guardo più il Grande Fratello e farlo davvero!”, “Provocatore, cinico e narciso patologico”, Speriamo che la prossima puntata di faccia qualcosa, si deve parlare invece di far finta di nulla”. Nel filmato incriminato Massimiliano Varrese arriva in cucina dove ci sono Fiordaliso, Vittorio e Beatrice e rivolgendosi a quest’ultima dice: “Umile, tutto riguarda te. Manie di protagonismo assoluto? Ho fatto il tuo nome per caso? Ridi, sorridi? Abbassi lo sguardo? Fai bene ad abbassare lo sguardo, fai molto bene a tenere basso lo sguardo, presuntuosa”.

Non vestirò mai @GIVOVAofficial perché NON TUTELA LE DONNE

Non berrò mai @Acqua_Lete perché NON TUTELA LE DONNE

Non mi siederò mai su un prodotto @poltronesofa perché NON TUTELA LE DONNE

Non mangerò mai @MikadoItalia e @SalumiBeretta perché NON TUTELANO LE DONNE

Non berrò… pic.twitter.com/VXb6xvqsg7 — Alessandra_Ebbasta (@Talanja) December 13, 2023

A questo Fiordaliso si volta e chiede: “Ma è un film, state facendo un film?”. “Perché dici ‘fate’ se io sono zitta?”, risponde Beatrice, che in effetti non cade nelle provocazioni dell’attore e continua ad asciugare le pentole senza guardarlo. Come detto, sotto al video tantissimi utenti hanno chiesto la cacciata di Massimiliano Varrese e di boicottare gli sponsor del Grande Fratello.