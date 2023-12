Sul caso Massimiliano Varrese è intervenuto anche Vanity Fair. Dopo il pubblico, anche il settimanale ha chiesto pubblicamente la squalifica dell’attore dal Grande Fratello. “È possibile che le bestemmie siano più scorrette di una frase violenta nei confronti di una donna? Il dubbio, a guardare l’ultima edizione del Grande Fratello, è sempre più lecito visto che, da un po’ di mesi a questa parte, un uomo sta mettendo in piedi un castello di offese che vanno oltre l’antipatia personale e che si spingono pericolosamente verso l’odio e l’incitamento alla violenza nei confronti di una donna”.

Nel lungo post Vanity Fair parla dell’importanza delle parole e delle battaglie contro la violenza sulle donne, in ultimo quella di Gino Cecchettin, padre di Giulia, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. “L’impressione è che Varrese abbia dimenticato non solo di partecipare a un gioco ma anche le parole hanno un peso. – si legge sul profilo Instagram di Vanity Fair – Forse, arrivati a questo punto, sarebbe opportuno che qualcuno dicesse basta e ricordasse che, anche all’interno di un reality, ci sono atteggiamenti che non possono più essere tollerati”.

Grande Fratello, Varrese accusa Beatrice ma il video lo incastra

Ma è evidente che Massimiliano Varrese non si rende conto del suo comportamento e di quello che dice a Beatrice Luzzi, perché nella casa veste molto spesso i panni della vittima. Lo ha fatto durante la diretta di lunedì, quando dopo l’incontro di Beatrice Luzzi con i figli, l’attore ha avuto anche da ridire su quanto detto da Valentino alla madre, ovvero di non fidarsi di lui. L’attore ha chiesto provvedimenti ma anche Alfonso Signorini gli ha detto che non c’erano estremi per questo, perché il 15enne ha semplicemente dato un consiglio alla madre e non ha riportato alcuna informazione dall’esterno.

In più occasioni Massimiliano Varrese ha chiesto provvedimenti per Beatrice Luzzi, ma il web lo ha prontamente smentito. Basti pensare al caso in cui l’attrice gli ha dato del bipolare durante l’ennesima lite, ma qualche giorno prima era stato lui stesso a dipingerla come una dalla doppia personalità. Anche in queste ore Varrese è tornato a parlare della gieffina e nel farlo l’ha calunniata con Giuseppe Garibaldi.

Durante l’ennesima discussione di qualche giorno fa, Varrese stava andando via e proprio in quel preciso momento l’attrice lo ha supplicato di ascoltarsi a vicenda e trovare un punto d’incontro. Parlando con Garibaldi, l’attore ha parlato di aggressione e di violenza fisica, mimando anche il gesto di una spinta, cosa che invece non è accaduta come si può notare dal video pubblicato sui social.

Effettivamente i video dimostrano che Max aveva ragion.. ah aspetta, DIREI PROPRIO DI NO#grandefratello pic.twitter.com/MaWBBGmpK2 — Fai di me del Guacamole (@ellixaliah) December 12, 2023

“È un manipolatore, egocentrico, bugiardo, arrogante e misogino. Questo manderebbe la gente in galera con le sue ca&&ate inventate. Moooolto pericoloso2, “Comunque è un pazzo, distorce la realtà da far paura, questo l devono rinchiudere”, “Dovrebbero farlo vedere, soprattutto x fare capire a Giuseppe quante cattiveria e bugia ha detto questo individuo x metterlo contro Beatrice…”, sono solo alcuni dei commenti su Twitter.