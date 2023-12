“Le urla, una scena terribile”. Lite choc tra Sara e lo staff del Grande Fratello, Letizia la incastra davanti alle telecamere

Grande Fratello, Letizia Petris contro Sara Ricci. In poco tempo l’attrice nuova arrivata nella Casa si è messa in mostra per il suo caratterino. La discussione con Beatrice, un’altra come dire? parecchio ‘tosta’, ha provocato un polverone. Sara ha accusato la collega di non aver voluto sostituirla sul set quando ha perso la mamma. Beatrice ha dato un’altra versione della vicenda, ma in ogni caso l’episodio risale a qualcosa come 25 anni fa.

Di fronte a questi attacchi è intervenuto un ex protagonista di Vivere, l’attore Gabriele Lazzaro: “Ma l’atteggiamento di Sara Ricci? Tirare in ballo questioni di 25 anni fa per screditare Bea“. E ancora: “Chiedete a Endemol, chiedete a Canale5… Io non devo dire grazie, sono un professionista. Cara Sara, anche meno. Siamo attori, non siamo Dio. Se sei al GF vuol dire che ti è convenuto rispetto a qualsiasi altro lavoro in ballo. Quindi sì, devi dire grazie al GF”. E non si è fermato qui: “Ma l’arroganza di questa donna? Si permette di parlare della famiglia di Bea”.

Leggi anche: “Non doveva entrare”. Grande Fratello, polemica sulla scelta di Sara Ricci come concorrente





Letizia si scaglia contro Sara: “Hai litigato pure con la costumista”

Dopo l’ultima puntata anche Letizia Petris si è scagliata contro Sara Ricci, accusandola di essere una classista: “Ti guardo sbalordita perché hai atteggiamenti che nessuno qua ha e ho pensato ‘ma davvero chi diventa famoso poi è così?’. Mi riferisco a quando hai litigato con la costumista, ero sbalordita, perché io sono talmente grata di essere qua dentro che direi grazie pure se mi vestissero con un sacco di juta”.

Di fronte a queste accuse Sara ha replicato: “Non sono una snob, ma io ho trent’anni di carriera e un’immagine, questo è il mio lavoro e non sono abituata a farmi vestire da altri, generalmente tutti gli abiti li scelgo insieme alla costumista. Ho 55 anni e se mi chiamano [gli autori, ndr] due volte non cade il mondo”. Poi ha aggiunto: “Io non ho un marito, ho delle proprietà da mantenere, se perdo un lavoro per me è un problema”.

Sara: “Non sono abituata a farmi vestire, perche di solito li scelgo io i vestiti”

Letizia: “SONO CONTENTA PER TE”

AIUTO LETIZIA CHE PERCULA SARA PERCHÉ SI SENTE UNA STAR⚰️#perletti pic.twitter.com/kByS9wM7qx — V🤍 (@nuovagenesii) December 12, 2023

Perla e Letizia che rimproverano Sara Lisci per aver trattato male la costumista quanto stanno servendo #grandefratello pic.twitter.com/FGFDiEO6x1 — Greta-It'sMe🇵🇸 (@GretaOhmg) December 12, 2023

Letizia ha controbattuto: “Ti guardo sbalordita perché siamo su due pianeti totalmente diversi. Però è anche vero che io vivo qua con star mondiali come Grecia Colmenares e attori importanti come Massimiliano Varrese e loro si comportano normalmente come noi. Ho fatto molte prove d’abito anche con Fiordaliso e Beatrice Luzzi e nonostante siano una cantante e un’attrice non le ho mai viste alzare la voce o dire alle costumiste ‘io questo non me lo metto'”. Secondo voi chi ha ragione?

I segreti di “cosa fa in bagno” al Grande Fratello, Beatrice dice tutta la verità ad Anita