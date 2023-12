Dentro la casa del Grande Fratello la tensione sale: gli occhi ora si concentrano su Sara Ricci, su di lei piovono accuse pesanti. Sara, come Beatrice Luzzi attrice tra le altre cose anche della soap Vivere, è entrata da poco nella Casa ma non ha perso tempo sparando a zero contro la collega. “Da quel poco che ho visto Beatrice mi sembra esattamente com’era anche con noi sul set – raccontava a Tag24 Sara – Una donna austera e intelligente”.

E ancora: “Non siamo mai state molto intime, non eravamo amiche, anche perché il filone narrativo dei nostri personaggi era diversi. Però l’ho sempre stimata”. Versione, quest’ultima che non sembra tanto credibile visto i modi tenuti con Beatrice accusata di essere una persona ‘arida’. “La sua vita non esprime femminismo neanche un po’. Ha fatto tutto nei canoni”, racconta.





Grande Fratello, Gabriele Lazzaro contro Sara Ricci

“Ha avuto due figli perché doveva avere figli, ha avuto il compagno perché doveva avere il compagno”. Parole alle quali ha replicato Gabriele Lazzaro, a sua volta ex attore di Vivere ed amico di Beatrice. In una storia si è lasciato andare ad un duro sfogo. “Ma l’atteggiamento di Sara Ricci? Tirare in ballo questioni di 25 anni fa per screditare Bea”.

“Entrando a gamba tesa in un contenzioso a cui estranea. Chiedete a Endemol, chiedete a Canale5… Io non devo dire grazie, sono un professionista. Cara Sara, anche meno. Siamo attori, non siamo Dio. Se sei al GF vuol dire che ti è convenuto rispetto a qualsiasi altro lavoro in ballo. Quindi sì, devi dire grazie al GF”. E non si è fermato qui: “Ma l’arroganza di questa donna? Si permette di parlare della famiglia di Bea”.

“Dei suoi studi, del livello di cultura della casa. E poi come se non bastasse mette a tacere Rosanna Fratello. La domanda è una: non bastava la Ricci nelle repliche di Vivere su Infinity? Dovevano per forza metterla al Grande Fratello? Se Sara Ricci leggesse sulla sua pagina Instagram i commenti dei suoi “amatissimi” follower, non sarebbe poi così certa di avere la meglio su Bea. Comunque l’atteggiamento è lo stesso di anni fa. Col tempo si migliora? Spesso vale solo per il vino”. Se Signorini decidesse di cacciarla, lui non si straccerebbe le vesti.