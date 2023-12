Una puntata ricca di emozioni ma anche di liti quella di lunedì 11 dicembre del del Grande Fratello. Una delle grandi protagoniste è stata, come sempre, Beatrice Luzzi, che avuto una pesantissima discussione con Sara Ricci, ex collega oltre 20 anni fa nella soap opera di Canale 5 Vivere. Proprio alcuni dissapori avuti all’epoca si sono riaccesi nella casa più spiata d’Italia e ieri sera i telespettatori hanno assistito a una lite accesissima.

“Non si merita il mio sguardo perché è una grande bugiarda. Ha cambiato completamente stile”, le parole di Beatrice alla collega che l’ha accusata più volte di non guardarle negli occhi e che ha tirato fuori delle cose accadute anni fa, quando le due recitavano nella soap opera vivere. L’attrice ha avuto man forte da Massimiliano Varrese, nemico giurato di Beatrice Luzzi.

“Mi ha detto cosa fa Anita in bagno”. Sara al Grande Fratello, durante la diretta tira fuori la confidenza di Beatrice





Grande Fratello, Beatrice chiarisce con Anita dopo le accuse di Sara

Durante lo scontro avvenuto in diretta, Sara Ricci ha accusato Beatrice Luzzi di falsità e ha tirato fuori un discorso su Anita Olivieri, che in puntata era seduta lì accanto ed è rimasta scioccata a causa delle cose dette in puntata da Sara Ricci. Alfonso Signorini ha chiesto chiarimenti su quanto raccontato di così terribile da Beatrice Luzzi sulle ragazze della casa, in particolare su Anita.

“Non solo sulle donne, su tutti, ma non ne farò parola con nessuno. Mi ha detto anche cosa fa Anita in bagno”, ha detto ancora sorridendo maliziosa ma senza svelare il contenuto della confessione perché a detta sua era troppo esagerato. “Sei veramente una bugiarda di prima categoria. Non c’è nulla da dire, abbiamo parlato solo del nostro passato”, ha risposto Beatrice Luzzi, mentre Anita a chiuso con un ‘no comment’.

Comunque ha ragione Bea. Mi ricordò perfettamente che a Sara ha sempre detto che non voleva condizionarla, soprattutto sulle cose che riguardano lei e Anita #grandefratello pic.twitter.com/Rbt9JrlFQ3 — falsaaaaah (@falsaaaaah) December 12, 2023

In mattinata Beatrice ha avuto modo di chiarire con Anita e ha spiegato a cosa si riferiva l’attrice. “Ani unica cosa, siccome era venuto fuori quell’argomento, che l’ultima che eri uscita tu (dal bagno ndr) lei mi ha chiesto chi era stata l’ultima a uscire dal bagno e io ho detto Anita”. “Per come ha detto Sara era un commento infelice”, ha ribattuto Anita. Ma Beatrice ha tenuto a precisare di aver commentato solo una cosa che già si sapeva e di non avere detto niente altro.