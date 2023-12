Lunedì 11 dicembre, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento in prima serata di Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, nonostante all’interno della casa di Cinecittà siano arrivati albero e addobbi, il clima natalizio non è arrivato, anzi. Durante la diretta è avvenuto un duro scontro tra due donne della casa: Beatrice Luzzi e Sara Ricci. Sara Ricci ha rivelato in diretta cosa le avrebbe confidato Beatrice sotto le coperte. “Sei una bugiarda. Abbiamo parlato solo delle nostre cose. Sei veramente una grande bugiarda”, ha risposto Beatrice e a questo punto Massimiliano ha preso posizione prendendo le parti di Sara e attaccando la Luzzi.

“Anche Giuseppe diceva che parlava senza microfoni”. Sara ha replicato: “Io non ho detto nulla”. Massimiliano ha ribattuto: “Siccome non è una novità e dici cose di persone di nascoste, questa è una verità e questa verità deve uscire fuori. Chi la fa l’aspetta”. Alfonso Signorini, dopo aver mostrato il video che mostra le liti tra lei due, ha ricorda l’accusa di Beatrice nei confronti di Sara: “Ha tirato in ballo il lutto di sua madre”.

Grande Fratello, Sara: “Beatrice mi ha detto cosa fa Anita in bagno”

Poi Alfonso Signorini ha chiesto chiarimenti su quanto raccontato di così terribile da Beatrice Luzzi sulle ragazze della casa, in particolare su Anita. “Non solo sulle donne, su tutti, ma non ne farò parola con nessuno”. Beatrice la interrompe: “Sei veramente una bugiarda di prima categoria. Non c’è nulla da dire, abbiamo parlato solo del nostro passato”.

“Mi ha detto anche cosa fa Anita in bagno”, ha detto ancora Sara Ricci con un sorrisino malizioso, ma cosa fa la Olivieri in bagno non è dato saperlo perché l’attrice è stata zitta e non ha avuto il coraggio di parlare. Anita ha detto di non voler rispondere a queste illazioni, mentre Beatrice ha dato della bugiarda a sara spiegando di non voler continuare l’assurdo discorso. Tutti i gieffini sono rimasti a bocca aperta chiedendosi cosa Anita avesse fatto di tanto particolare nel segreto del bagno. Furiosi i telespettatori, che sui social si sono scagliati contro Sara e i suoi attacchi contro Beatrice, soprattutto perché qualcosa su Anita e l’uso del bagno era già saltata fuori da Alex e quindi probabilmente stavano parlando della stessa cosa.

Ma Sara è davvero la peggiore.

Si sta ritagliando un ruolo pessimo lì dentro. Non è proprio all'altezza di opporsi a Beatrice.

È ridicola, si contraddice continuamente, pur di andarle contro tira fuori questioni irrisorie. #grandefratello https://t.co/dLTw1Gvibd — Giada (@_Giada_V) December 12, 2023

L’ex marciatore aveva confessato di aver trovato il bagno sporco dopo l’uscita di Anita e lo aveva detto senza alcun problema. Se Beatrice avesse detto questo a Sara non sarebbe una novità o uno sparlare, visto che tutti sono a conoscenza di questo. A maggior ragione il pubblico ha attaccato Sara per i suoi continui attacchi a Beatrice: “Sara, gran codarda, se l’è fatta sotto nominando Perla e non Beatrice (che ODIA da 25 anni.) Hanno ragione Perla e Letizia. “Non hai carattere” detto da Perla fa parecchio ridere ma almeno è uscita dal letargo”, “SARA RICCI TU VORRESTI COSÌ TANTO PARLARE COME BEATRICE E INVECE”, “Ma Sara è davvero la peggiore. Si sta ritagliando un ruolo pessimo lì dentro. Non è proprio all’altezza di opporsi a Beatrice. È ridicola, si contraddice continuamente, pur di andarle contro tira fuori questioni irrisorie”.