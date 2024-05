“Adesso basta però!”. Isola dei Famosi, Dario Maltese sbrocca ad Elenoire Casalegno in diretta. Tutta ‘colpa’ se così vogliamo dire, dell’inviata in Honduras che ha voluto salutare i colleghi in un modo a dir poco opinabile. Ma andiamo con ordine. Sembra, tanto per cominciare, che non corra buon sangue tra Luxuria ed Elonoire, ma neanche tra quest’ultima e Sonia Bruganelli. Non sappiamo cosa stia succedendo tra loro, nel privato, ma sembra che l’unico con cui stia in ottimi rapporti sia appunto Dario Maltese.

Appena Vladimir annuncia il collegamento aperto con l’Isola, l’inviata saluta tutti. Prima chiaramente manda un saluto normalissimo alla padrona di casa, poi saluta Sonia non proprio con partecipazione e quando arriva il momento di salutare Dario lancia un urlo stratosferico. A questo punto riprende la parola Sonia Bruganelli che rivolgendosi ed Elenoire dice: “Questa cosa non mi è chiara”.





Isola dei Famosi, Dario Maltese sbrocca

La donna, in pratica, non capisce perché Elenoire abbia tutto questo rapporto con Dario mentre con le altre due no. A questo punto Sonia prima le ha fatto il verso, contestando il modo in cui era stata salutata, poi ha lasciato correre. Prende quindi la parola Dario Maltese che dice alla Casalegno: “Stai scatenando un inferno così, Elenoire”.

Quest’ultima allora fa finta di niente e inizia s sventolarsi il ventaglio. Poco prima Luxuria invece, presentando Sonia Bruganelli, l’aveva fatta alzare per mostrare a tutti il suo bellissimo abito e la sua invidiabile silouette. Sonia allora prende la palla al balzo e nell’alzarsi dice: “Guarda che è pericolosissimi fare alzare l’opinionista, è un attimo“. Il riferimento è proprio quello della conduzione, per chi non ci avesse fatto caso.

E il rischio è che lei prenda il suo posto. Lo abbiamo già raccontato, anche se è prestissimo ancora tirare le somme di questa edizione dell’Isola dei Famosi, le cose non sembrano essere andate nel migliore dei modi per Vladimir Luxuria. Tra addii autonomi e tra eliminazioni coatte, tra infortuni e poca grinta, questa edizione del reality potrebbe essere una delle peggiori di sempre. Il rischio esonero è altissimo.

