Lunedì 6 maggio nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Puntata con televoto eliminatorio, oltre all’elezione del preferito e di tante altre sorprese, scontri e colpi di scena. Andando al sodo, la naufraga preferita grazie al televoto del pubblico è stata Rosanna, mentre ad avere la peggio tra i concorrenti finiti in nomination della settimana scorsa l’ha avuta Marina Suma. L’attrice ha quindi lasciato il reality show di Canale 5.

Non sono mancati, si diceva, scontri di fuoco. Anche a distanza, come quello tra Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi, che qualche giorno fa si è auto-eliminato. E poi le accuse a Sonia Bruganelli della sua amicizia con Greta Zuccarello. “Indagini in corso” sul presunto flirt tra Khady Gueye e Artur, che come ha fatto notare l’opinionista in settimana sono molto complici e vicini salvo poi ritrattare in un certo modo in diretta.

Isola, stop alla polemica: la produzione ha controllato i filmati

Ma a proposito di indagini, la produzione dell’Isola dei Famosi ha voluto vederci chiaro su una brutta accusa lanciata nella scorsa puntata: quella di razzismo di cui Khady aveva tacciato Rosanna Lodi. E così, durante le nomination, Vladimir Luxuria ha voluto affrontare l’argomento: “Vogliamo fare chiarezza sulle frasi che Rosanna ti ha detto…”, ha detto alla modella.

Sui social si gridava già allo scandalo, con la produzione che secondo molto utenti aveva insabbiato la cosa. Non è stato così: a dispetto di quanto paventato in rete, la conduttrice ha voluto mettere la parole fine alle accuse di Khady contro Rosanna. “Khady – ha esordito Luxuria – la produzione ha controllato bene e non ha trovato nulla. Tu confermi che Rosy ha usato parole razziste nei tuoi confronti o è astato un malinteso?”.

Ma qui la modella ha ritrattato: “Rosy si è scusata, ha detto che ho capito male e scelgo di credergli. Per me va bene così”. “Pietra sopra quindi, confermi? Perché parlo a nome mio ma anche di Mediaset: il razzismo non è benvenuto da nessuna parte soprattutto sull’Isola, sono contenta si sia trattato di un malinteso”, ha chiuso l’argomento dallo studio la padrona di casa.