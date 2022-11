Al GF Vip 7 è scattato il bacio tra due concorrenti ed una notizia clamorosa, non tanto per il gesto d’affetto, quanto per la differenza di età tra i due protagonisti. Va detto che la nascita di una coppia è un evento altamente improbabile e lei in passato aveva manifestato tutto il suo interesse per il compagno di avventura, come ricordato da Biccy: “Io e lui ci guardiamo e sappiamo già tutto. Se avessi qualche anno in meno mi fidanzerei con lui. Ho dormito per vent’anni, ora mi sono svegliata. Lo andrò a trovare a Verona quando usciremo e conoscerò anche i suoi amici”.

La ‘coppia’ in questione è quella formata da Daniele Dal Moro e Wilma Goich. A spingere verso questo momento privato è stato Antonino Spinalbese: “Diamoci un bel bacio”. E loro lo hanno accontentato lasciando il pubblico senza parole. Ovviamente la cantante sarà tuttora al settimo cielo, avendo raggiunto un obiettivo che forse riteneva impossibile. A conferma del suo interesse, nelle scorse settimane si era scagliata anche contro Nikita Pelizon perché colpita dalla gelosia.

GF Vip Wilma Goich smascherata da Patrizia Rossetti

Proprio a proposito di questo bacio Patrizia Rossetti ha richiamato alla correttezza Wilma Goich parlando con lei in giardino. “È un’amicizia, anche perché tu in albergo dicevi altro”, ha tuonato la regina delle televendite quando la cantante si era permessa di accennare ad altro tipo di sentimento. “Dallo studio volevano far passare una storia d’amore, non un’amicizia”, aveva iniziato il discorso Patrizia Rossetti, dopo il bacio in confessionale. “E se fosse davvero una storia d’amore’, solo platonica?”, è stata la risposta della cantante un po’ stizzita dall’appunto piccato dell’amica. “Beh Wilma, se adesso mi cambi opinione per me va bene, ma non hai parlato così quando eravamo lì in albergo”.

Insomma questa coppia, che va detto è praticamente impossibile si possa formare, sta catalizzando l’attenzione in questi giorni al GF Vip con la complicità dello stesso ex tronista di Uomini e Donne che non ci ha pensato due volte quanto l’hai stylist ha suggerito un bacio sulle labbra per dare il bentornato in casa alle due concorrenti che erano risultate positive al Covid. Si parla quasi esclusivamente di loro oltre che della storia al capolinea tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

Un rapporto che si è incrinato irrimediabilmente dopo una frase choc dell’influencer venezuelana. Mentre i due chiacchieravano, Antonino ha confessato di sentire la mancanza della figlia Luna Mari e la risposta dell’influencer è stata davvero fuori luogo: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”. Antonino non poteva credere alle sue orecchie e ha troncato la relazione confessando tutto a Wilma Goich e Patrizia Rossetti: “Io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così?”.