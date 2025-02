Il Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti è decisamente nel vivo e il pubblico ha già i suoi cantanti preferiti. Sono 29 gli artisti in gara e tra loro ce ne è uno che sta facendo parlare di sé e soprattutto del suo brano sin dalla prima sera. È Simone Cristicchi che con il brano “Quando sarai piccola”, che tratta la delicata e toccante tematica dell’ Alzheimer, ha commosso fino alle lacrime moltissimi spettatori.

È una canzone intensa, che affronta il tema del ciclo della vita, in particolare il momento in cui i figli diventano a loro volta i “genitori” dei propri genitori anziani. Il testo, toccante e profondo, ha emozionato il teatro Ariston e portato a standing ovation e applausi prolungati. In occasione del suo debutto all’Ariston, la compagna del cantante gli ha riservato una dedica bellissima sui social.

Leggi anche: “La verità sulla mia canzone”. Sanremo 2025, l’annuncio di Simone Cristicchi: tira in ballo Amadeus





Simone Cristicchi a Sanremo 2025, chi è la compagna

Anche lei è una cantante. Nome d’arte Amara, ha pubblicato su Instagram una foto di loro due insieme e scritto: “A te che hai saputo trasformare il dolore in poesia. A noi che in silenzio abbiamo aspettato che tutto questo accadesse. A questa Opera che ci ha scelti e fatto strumento. Al nostro amore capace di generare solo Amore. Sei un gigante Simone mio. Aspettiamo solo te! Curaci l’anima”.

Pochi però forse sanno che la compagna di Simone Cristicchi è anche un volto conosciuto al pubblico di Maria De Filippi. All’anagrafe Erika Mineo, salirà anche lei sul palco dell’Ariston nel corso della serata cover di venerdì, quando il cantante porterà La Cura di Franco Battiato, è una cantautrice e anni fa era un’allieva di Amici.

Classe 1984, di Prato, Erika si è iscritta al talent di Canale 5 nel lontano 2005. Nel 2014, poi, ha preso parte ad Area Sanremo, vincendo la competizione e l’anno successivo è stata tra i concorrenti della nuova proposte del Festival, dove si è classificata quarta con il brano Credo. L’amore tra Erika Mineo e Simone Cristicchi è sbocciato poi nel 2019, quando il matrimonio di lui con Sara Quattrini era già finito. Da allora non si sono più lasciati.