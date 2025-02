Simone Cristicchi è tornato al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Quando sarai piccola”, una canzone intensa che affronta il tema del ciclo della vita, in particolare il momento in cui i figli diventano i “genitori” dei propri genitori anziani. Il testo, toccante e profondo, ha commosso il pubblico dell’Ariston, suscitando standing ovation e applausi prolungati.

Tuttavia, dietro questo successo si cela una storia di perseveranza e determinazione. Cristicchi ha rivelato che la canzone è stata scritta cinque anni fa, ma all’epoca fu rifiutata da Amadeus, allora direttore artistico del Festival. In un’intervista, l’artista ha dichiarato: “L’avevo proposta proprio ad Amadeus, ma lui la rifiutò. Meglio così, nel suo Festival sarei stato a disagio”. Questa dichiarazione ha sollevato una polemica nel mondo della musica italiana.





Sanremo 2025, Cristicchi: “Canzone fu bocciata da Amadeus”

Da un lato, alcuni sostengono che ogni direttore artistico abbia il diritto di fare scelte coerenti con la propria visione del Festival; dall’altro, c’è chi ritiene che brani di grande valore artistico non dovrebbero essere esclusi, indipendentemente dalle tendenze musicali del momento. Cristicchi ha anche sottolineato come il cantautorato sia stato “meno considerato in passato” e ha espresso gratitudine a Carlo Conti, attuale direttore artistico, per aver riportato i cantautori a Sanremo.

Ha affermato: “Con Lucio Corsi, la vera novità, e Brunori Sas, ci sentiamo in una sorta di riserva indiana ed è una novità al Festival: negli ultimi anni il cantautorato è stato meno considerato e oggi su quel palco portiamo avanti la bandiera di chi ci ha insegnato a scrivere le canzoni”. La vicenda solleva interrogativi sul ruolo delle scelte artistiche e sulle dinamiche interne al Festival di Sanremo.

La decisione di Amadeus di non includere “Quando sarai piccola” nelle edizioni precedenti potrebbe essere interpretata come una preferenza per brani più commerciali o in linea con le tendenze del momento. Al contrario, la scelta di Carlo Conti di includere Cristicchi e altri cantautori nell’edizione 2025 potrebbe indicare un ritorno a una maggiore attenzione per la qualità dei testi e la profondità dei contenuti.

