Scoppia la polemica a Sanremo. Dopo i favolosi numeri della prima puntata si attende con ansia di capire se Carlo Conti e i suoi sono riusciti a confermare o addirittura superare il 65% di share di martedì. La seconda serata del Festival è stata caratterizzata, tra l’altro, dall’attesa per Bianca Balti, la co-conduttrice nella mattinata in sala stampa aveva chiarito di voler portare un messaggio di forza e vita.

La super modella, infatti, sta affrontando un momento delicato dopo la chemioterapia per il tumore ovarico scoperto a settembre. Nei difficili mesi scorsi Bianca Balti ha condiviso la sua quotidianità coi fan, mostrando sempre speranza e voglia di lottare. Tuttavia quanto avvenuto, poi, sul palco dell’Ariston, ha fatto storcere il naso a molti. Al centro delle polemiche ci è finito Carlo Conti…

Leggi anche: “Che ne pensi di Fedez?”. Dopo Sanremo, Cattelan stuzzica Selvaggia. Lei non perde l’occasione





Carlo Conti nella bufera: cosa ha detto a Bianca Balti

Il giornalista Lorenzo Tosa ha fatto notare: “L’aveva detto espressamente: “Io non sono qui per fare la malata di cancro”. Lo si è capito dal primo istante, quando Bianca Balti si è presentata con la testa completamente rasata, senza turbante, come a mostrare sé stessa per quello che è senza vergogna e senza protezioni: un gesto di accettazione e normalizzazione enorme per sé e per tante. E, invece, Carlo Conti cosa fa?”.

L’autore prosegue: “La presenta come una “guerriera”, con quella retorica insopportabile della malattia come guerra da vincere, ovvero tutto quello che lei gli aveva chiesto di non fare. Non solo. “Guerriera” e “madre”, tanto per aggiungere un tocco di sessismo che non poteva mancare. Lei, con classe, finge di non sentire. Ma quando Conti insiste: “Sei un grande esempio per tante donne”, Balti a quel punto lo gela con una risposta leggendaria: “Soprattutto noi donne siamo da esempio a molti uomini””.

carlo conti smettila con questa narrativa della donna madre guerriera sofferente e coraggiosa intorno a bianca balti perché hai rotto il cazzo pic.twitter.com/yPqd3WXHmU — vandekadabra (@antoniolosai) February 12, 2025

Bianca Balti: “Ho il cancro ma non vengo a fare la malata a Sanremo”

Carlo Conti: E QUESTA SERA ABBIAMO CON NOI UNA GUERRIERA #Sanremo2025 — chiara (@chiaravix) February 13, 2025

“Lei è stata straordinaria. Lui semplicemente imbarazzante. Una grande occasione persa. La fotografia esatta di questo Sanremo” conclude Tosa. Il fatto è stato notato anche da molti altri che ne hanno parlato sui social con commenti al vetriolo nei confronti del conduttore: “ma poi dopo quello che ha detto alla conferenza la presentazione che ha fatto lui era proprio mal posta” e “Bianca Balti, superba. Nonostante abbiano provato a presentarla come esempio e come “guerriera” (di cosa poi? si può far la guerra a una malattia?), lei si è presentata sul palco per quello che è, una ragazza che ha voglia di vivere e cerca di farlo con gioia nonostante tutto”.

“Ho fatto una infamata”. A Sanremo, Selvaggia Lucarelli confessa quei fatti sulla vip della tv