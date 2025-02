Selvaggia Lucarelli, fa una confessione clamorosa. Tutti sanno che la polemica e le frecciate velenose sono il pane quotidiano della giornalista e scrittrice. Ebbene stavolta l’ex giudice di Ballando con le Stelle ha spiazzato tutti facendo un’ammissione – di colpa – davvero inaspettata.

Nel dopo Festival di ieri, al termine della seconda puntata di Sanremo, Selvaggia Lucarelli ha incontrato Federica Nargi. L’ex concorrente di Ballando, in coppia con Luca Favilla, è arrivata terza dietro Federica Pellegrini e alla vincitrice Bianca Guaccero. Per molti il suo percorso andava premiato con un piazzamento migliore. Inoltre, proprio sui voti della finale, Selvaggia Lucarelli ha fatto una rivelazione.

Selvaggia Lucarelli si scusa con Federica Nargi: “Ho fatto un’infamata”

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato: “Io stasera a Federica devo dare 10, perché dopo che le ho dato 0 alla finale l’ho tradita e devo rimediare. Alla finale l’ho tradita, lo so, una coltellata. Però l’ho dovuto fare. Ho fatto un’infamata, devo dire la verità. È stata una vigliaccata, perché le ho dato 0 quando avevo il voto segreto e sapevo che nessuno l’avrebbe scoperto. Però io non sapevo che poi avrebbero fatto vedere i voti segreti il giorno dopo e li avrebbero pubblicati”.

“Non li ho pubblicati io! – ha proseguito Selvaggia – O meglio, li ho pubblicati solo perché li avevano già pubblicati gli altri e ho fatto la finta di voler ammettere l’infamia, ma in realtà era già stato pubblicato. E quindi a quel punto ho dovuto spiegare il perché di quello 0. L’ho dovuto fare, c’era Bianca Guaccero che era troppo brava. Come l’ha presa Federica? Oddio, per due giorni non ha postato niente sui social”.

Questo confronto sui voti che Selvaggia Lucarelli diede a Federica Nargi: da Dopofestival a DopoBallandoconleStelle è un attimo. ✈️ #Sanremo2025 #Dopofestival pic.twitter.com/6RjU8eezn9 — trashtvstellare (@tvstellare) February 13, 2025

Federica Nargi, dal canto suo, sembra averla presa con filosofia, anche se non ha risparmiato una frecciatina alla Lucarelli: “Mi ha sempre dato bei voti e poi in finale zero! Grazie per l’ammissione. Devo dire che giudice è stata? Secondo me ti sei innamorata subito di me. La percepivo questa cosa. Lo vedevo come mi guardavi. Diciamo che lo sentivo che ti piacevo. Mi sono sempre detta ‘Selvaggia è una donna intelligente’. Quindi tutto molto bello, ma alla fine me l’ha messa in quel posto“.

