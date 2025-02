Sanremo 2025, seconda serata di Festival e ancora tanta bella musica, look, risate ed emozioni. Mercoledì’ 12 febbraio Carlo Conti ha accolto sul palco dell’Ariston la modella Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio per farsi accompagnare nel secondo appuntamento della kermesse in cui il pubblico ha già potuto riascoltare 15 dei 29 brani in gara. Tra gli artisti protagonisti di mercoledì anche Francesca Michielin.

Erano 4 anni che la giovane cantante non si vedeva a Sanremo e per questa 75esima edizione ha proposto la canzone Fango in Paradiso, che ha già conquistato gran parte dei telespettatori. Ma c’è da dire che la sua partecipazione al Festival non è iniziata sotto una buona stella: poche ore prima dell’inizio è infatti caduta dalle scale e si è infortunata la caviglia.

Sanremo 2025, Francesca Michielin in lacrime dopo l’esibizione

Ma nonostante lo spiacevole incidente l’ex vincitrice di X Factor ha deciso di mettercela tutta e così sia martedì che mercoledì sera è salita sul palco dell’Ariston e con la sua grinta ha regalato al pubblico due performance intense.

Ma al termine della sua seconda esibizione è ‘crollata’. Dopo aver ha finito di cantare la sua Fango in Paradiso, Francesca Michielin ha abbracciato Carlo Conti ed è scoppiata in lacrime. “Scusate, buon Festival a tutti”, ha detto tra i singhiozzi la cantante, dopo aver preso i consueti fiori con cui l’ha omaggiata il conduttore.

🔵 #Sanremo2025 Dopo l'esibizione si sciolgono le tensioni per #FrancescaMichielin, in gara con "Fango in Paradiso". Forse anche a causa dell'infortunio pochi giorni prima dell'inizio del Festival

Diretta su @RaiUno @RaiPlay @RaiRadio2 pic.twitter.com/u30v7vxBbL — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 12, 2025

#SANREMO2025 , #FrancescaMichielin in lacrime dopo l'esibizione: "Grazie di cuore"

La cantante non è riuscita a trattenere le lacrime per la forte emozione pic.twitter.com/uC6nGyjleR — I fatti nostri (@Infofatti) February 13, 2025

Poi ha lasciato il palco sempre in preda alla commozione. Il video ha subito fatto il giro dei social e in tanti si sono chiesti il motivo delle sue lacrime. Per alcuni c’entra un ex fidanzato, per altri ha preso il sopravvento il dispiacere di non godersi lo spettacolo serenamente per il dolore alla caviglia e altri ancora convinti che dovesse solo scaricare la tensione. Ma in generale, solo cuori e affetto per questa bravissima cantante.