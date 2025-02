Sanremo 2025, anche mercoledì 12 febbraio finita la diretta dal palco dell’Ariston Carlo Conti ha passato il testimone ad Alessandro Cattelan, re del Dopo Festival nonché co-conduttore dell’ultimo appuntamento di sabato insieme ad Alessia Marcuzzi. E se nel corso della prima puntata ha fatto il giro dei social il video dell’amputazione del braccio della statua di Carlo Conti durante l’esibizione di Gaia anche nella seconda ci sono stati momenti altissimi.

Il colpo di scena questa volta lo firma Anna Dello Russo, esperta, giornalista di moda ed ex direttrice di Vogue Japan che quest’anno commenta i look dei protagonisti del Festival. Pochi minuti dopo l’inizio della puntata si è lamentata con Alessandro Cattelan e minacciato di non presentarsi più. Il motivo? Troppo spazio a Selvaggia Lucarelli a suo discapito.

Leggi anche: “Scusatemi tutti”. Sanremo 2025 Francesca Michielin, perché è scoppiata a piangere sul palco





Sanremo 2025, colpo di scena al Dopo Festival: “Non vengo più”

L’esperta di moda si è risentita con il padrone di casa perché a suo dire concederebbe troppo spazio a Selvaggia Lucarelli, sacrificando così i suoi interventi suoi look degli artisti: “Dopo ieri sera ho capito che a Selvaggia Lucarelli tu dai un sacco di tempo e a me al contrario ne dai pochissimo. In più, mi dicono anche che non sono chiara quando parlo, mi hanno detto di essere più chiara perché non si capisce niente di quello che dico”, ha esordito.

“Ma vedi, il fatto è che la moda non si capisce, è un po’ enigmatica. Adesso cerco di essere più chiara e sintetica. Però se non mi date lo spazio non vengo più”. Alessandro Cattelan è rimasto spiazzato, poi ha risposto: “Sarebbe un colpo di scena incredibile”. “Tranquilla ora stiamo tutti in religioso silenzio ad ascoltarti”, l’intervento della Lucarelli.

Per chi è appassionato di moda è un piacere sentire la competenza tecnica di Anna dello Russo finalmente una che se ne intende e non i soliti cialtroni #DopoFestival — Elle percentuali✨ (@supremanes) February 13, 2025

Giuro che comprendo più Malgioglio che Anna Dello Russo. E si lamenta anche di avere poco spazio. Ma per carità. #Sanremo2025 — Carlotta Miceli (@carlotta7011) February 13, 2025

Però, effettivamente, cosa la fanno stare lì a fare Anna Dello Russo?

Da una parte ha ragione lei… #DopoFestival #Sanremo2025 — ミ☆ (@tipsyonyourluv) February 13, 2025

Tornando ai look, Anna Dello Russo ha definito “Rkomi fantastico, molto glamour, mi piace tanto. Stasera avevi questo tuxedo non così classico, ma comunque elegante e mi sei piaciuto tanto. Rocco Hunt ha uno stile più normale, direi street, urbano, non è il mio gusto personale, ma ci sta e veste bene nel suo genere. Serena Brancale? Lei rispecchia la nostra terra, siamo entrambe pugliesi. Serena è accogliente, colorata, fantasiosa, curvy, eccentrica, spavalda e porta benissimo i suoi abiti, per me è assolutamente promossa”.