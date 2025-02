Durante la seconda puntata del DopoFestival di Sanremo 2025, Alessandro Cattelan ha tentato di coinvolgere Selvaggia Lucarelli in un commento sulla performance di Fedez, ben consapevole delle tensioni esistenti tra i due. Cattelan ha dichiarato: “Oggi Fedez mi è piaciuto ancora più di ieri. Tu cosa ne pensi, Selvaggia? Che voto gli hai dato?”. La Lucarelli ha elegantemente evitato la domanda, rispondendo con ironia: “Ti piace il mio tailleur? Il tuo è molto bello stasera”.

>> Sanremo 2025, la classifica della seconda serata: grandi conferme

Continua la giornalista: “Gli ho dato sei, ormai è un codice. Lo dò a quelli da cui mi voglio tenere lontana. Non voglio avere a che fare con te: sei! Quindi dove vai in vacanza questa estate?”. Nonostante l’evidente reticenza a esprimersi direttamente, è noto che Selvaggia Lucarelli ha assegnato a Fedez una valutazione di sei per la sua esibizione con il brano “Battito” durante la prima serata del Festival. Ha inoltre commentato che il rapper “fa il poverino”.





Selvaggia asfalta malissimo Fedez: “Non ne voglio parlare”

In precedenza, la Lucarelli aveva espresso scetticismo riguardo alla partecipazione di Fedez a “Sarà Sanremo”, affermando che il suo comportamento appariva come una strategia studiata. Aveva dichiarato: “È tutta strategia, non cascateci”. Questi episodi evidenziano la complessità del rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Fedez, caratterizzato da frecciatine e commenti pungenti, che continuano a suscitare l’interesse del pubblico e dei media.

Sulla sua newsletter d’altro canto aveva detto riguardo l’ex marito di Chiara Ferragni: “Non capisco perché Fedez continui a parlare di salute mentale e di terapia nel ruolo di vittimino frignante con tutta la gente che fra risse e vendette private probabilmente ha mandato lui in terapia. Detto ciò la canzone è innocua, lui canta ‘dentro i miei occhi guerra dei mondi vedo nero’ con le lenti a contatto nere per evocare la dilatazione delle pupille”.

E conclude: “Ma il sospetto è che voglia rimarcare la distanza dagli occhi azzurri geneticamente dominanti nella famiglia Ferragni”. Poco dopo Anna Dello Russo ha sbroccato in diretta per il poco spazio: “Dopo ieri sera ho capito che a Selvaggia Lucarelli tu dai un sacco di tempo e a me al contrario ne dai pochissimo. Però se non mi date lo spazio non vengo più”.

Leggi anche: “Se è così io non vengo più”. Sanremo 2025, colpo di scena al Dopo Festival: Alessandro Cattelan di sasso