La seconda serata del Festival di Sanremo 2025, svoltasi mercoledì 12 febbraio, ha visto l’esibizione di 15 dei 29 artisti in gara nella categoria Campioni. Le loro performance sono state valutate congiuntamente dalla Giuria delle Radio e dal pubblico tramite Televoto, ciascuno con un peso del 50%. Si tratta di risultati che di base riflettono le preferenze sia del pubblico che delle emittenti radiofoniche, offrendo una panoramica delle canzoni più apprezzate della serata.

>> “Selvaggia, ora te lo dico”. Sanremo 2025, Simone Cristicchi annienta la Lucarelli

La seconda serata è stata arricchita dalla presenza di co-conduttori di spicco: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, che hanno affiancato il presentatore principale Carlo Conti. Tra gli ospiti speciali, spicca l’esibizione di Damiano David, ex frontman dei Måneskin, che ha portato sul palco dell’Ariston la sua energia e carisma. Oltre alle esibizioni dei Campioni, la serata ha ospitato le semifinali della sezione Nuove Proposte.





“Chi ha vinto”. Sanremo, la classifica della seconda serata

In due sfide dirette, si sono confrontati quattro giovani artisti: Alex Wyse con “Rockstar” ha prevalso su Vale LP & Lil Jolie con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, mentre Settembre con “Vertebre” ha avuto la meglio su Maria Tomba con “Goodbye (Voglio good vibes)”. Alex Wyse e Settembre accedono così alla finale delle Nuove Proposte, prevista per la terza serata.

L’Italia è una repubblica fondata su Nino Frassica #sanremo2025 pic.twitter.com/AiJpwsdLU7 — ☾ fe💐è esaurita (@soansiosaa) February 12, 2025

Ma chi ha vinto ieri sera? Al termine del secondo appuntamento della kermesse più famosa d’Italia, sono stati annunciati i cinque artisti più votati, in ordine casuale e senza una classifica specifica: ritroviamo Giorgia con “La cura per me”. C’è anche e ancora Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”. Ecco poi Fedez con “Battito”. Torna sul podio dei top five anche Achille Lauro con “Incoscienti giovani” e la conferma per la seconda sera di Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”.

A prescindere dalla classifica, per me, quest’anno Sanremo avrà solo una canzone vincitrice: questa.❤️‍🩹 #Sanremo2025

pic.twitter.com/DYtiozvtcw — Eli ⁴⁵¹◢ ◤ 💐 (@paralisi_) February 12, 2025

La competizione si fa sempre più intensa, con artisti affermati e nuove promesse che si contendono il favore del pubblico e della critica. Le prossime serate saranno decisive per delineare la classifica finale e scoprire chi conquisterà il prestigioso titolo del Festival di Sanremo 2025. I favoriti per adesso sono appunto Cristicchi, Giorgia e anche il simpatico e fenomenale Lucio Corsi. Non ci resta che attendere sabato per capire chi avrà la meglio tra loro.

>> “Lei? Da spavento”. Sanremo 2025, Alessandra Mussolini supera il limite: veleno su California. Furia Matano