Torniamo a parlare dell’eliminazione di Cricca da Amici 22. Come sapete il giovane è stato eliminato durante l’ultima puntata del serale e poco dopo l’annuncio di Maria De Filippi, il ragazzo ha dovuto salutare una volta per tutte i suoi compagni d’avventura. Il tutto però è stato mandato in onda soltanto qualche giorno dopo, ovvero nel daytime di lunedì 1 maggio 2023. Qui Cricca, in lacrime e visibilmente provato, ha salutati gli “Amici” e ha dovuto abbandonare la scuola. Non prima di compiere un gesto che ha fatto sognare centinaia di utenti sui social.

Il giovane è crollato sopratutto dopo poco aver incontrato Isobel Kinnear, con la quale Cricca aveva instaurato un rapporto molto intenso e privato. Come qualcuno sa infatti, tra Cricca e Isobel era scattato qualcosa qualche tempo fa. Ma le cose non sarebbero andate poi bene e i due si erano allontanati. Chi segue il programma intensamente, sa bene che i ragazzi nelle ultime settimane sono sembrati sempre più distanti.

Cricca da Amici 22: “Io la amo”

In molti chiaramente, in questi giorni, si sono chiesti cosa fosse successo tra loro e si trattasse di una rottura tra i due. In realtà il giovane ha continuato senza soste a dedicarle canzoni d’amore ma sembra che l’interesse sia stato unidirezionale negli ultimi tempi. La ballerina però non ha mai reagito troppo a tutte quelle attenzioni, restando sempre di fatto molto fredda.

Poi il colpo di scena all’eliminazione di Cricca. Quando il ragazzo infatti ha lasciato la casa, Isobel è corsa a dare un abbraccio di ‘addio’ a Cricca e a questo punto ha voluto fargli un’importante promessa. Ha detto la ragazza: “Dai! Ti rivedrò ancora. Te lo prometto, è una promessa“. Insomma, per chi pensava che tra i due fosse finita, forse dovrà ricredersi.

Dopo l'eliminazione nella settima puntata del Serale, per Cricca è arrivato il momento di salutare i suoi compagni…🧡 Amici22 pic.twitter.com/tDZvLlCmNA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 1, 2023

Chiaramente nessuno di noi sa cosa accadrà tra Cricca e Isobel, ma le parole del giovane ora come ora ci sembrano più dolci e attuali che mai. “È l’amore ragazzi, l’amore prende la pancia. Impegnatevi e pulite tutta la casa, mi raccomando. Vi voglio bene, a Isobel la amo, a voi vi voglio bene“, ha quindi detto ai suoi compagni mentre si apprestava ad uscire dalla casetta.

