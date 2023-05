Sono ore di ansia e attesa ad Amici 22 perché due concorrenti sarebbero stati contagiati dal Covid. Nonostante non siano arrivati comunicati ufficiali da parte della redazione, la notizia continua a circolare con insistenza e ora sono usciti pure i nomi di coloro che si sarebbero ammalati. A riferire tutto è stato l’influencer Amedeo Venza e successivamente l’informazione è stata ripresa e condivisa dalla pagina Twitter Amici News. E c’è grande curiosità per capire cosa succederà.

Si era vociferato che la semifinale potesse momentaneamente saltare proprio per questo motivo, ma in seguito si è scoperto che non sarebbero stati presi provvedimenti in relazione ad un eventuale slittamento della puntata. Il pubblico di Amici 22 resta ugualmente col fiato sospeso per questi due concorrenti che avrebbero il Covid. Tutto tace intorno alla scuola di Maria De Filippi, ma per essere precisi fino in fondo, non sono arrivate nemmeno smentite in tal senso.

Amici 22, due concorrenti avrebbero il Covid: fuori i nomi

Per giovedì 4 maggio è programmata la registrazione della penultima puntata di Amici 22, ma le indiscrezioni su questi due concorrenti positivi al Covid non accennano a placarsi. Non sappiamo se stiano per negativizzarsi o se alla fine l’appuntamento con Maria potrebbe esserci, senza la loro partecipazione fisica. Tutto è ancora in divenire e le prossime ore saranno sicuramente quelle decisive per avere un quadro della vicenda certamente più limpido.

Amedeo Venza ha scritto in una delle sue Instagram stories: “Mattia e Maddalena, sarebbero loro i due concorrenti che avrebbero preso il Covid! Ma stanno benissimoooo!“. E Amici News aveva tirato fuori il nome del ballerino Zenzola già diversi giorni prima. Poi l’influencer ha confermato tutto e aggiunto pure quello della Svevi. Ma fortunatamente le condizioni di salute dei due ragazzi sono ottime, quindi non dovrebbero esserci problemi e ben presto potranno tornare ad esibirsi.

Mattia e Maddalena col covid secondo Venza.



Eppure alcuni non credono ancora a questa ipotesi, dato che Mattia ad esempio era stato visto nel daytime e non sembrerebbe essere in isolamento. Si attendono comunque comunicazioni degli autori di Amici 22 per saperne di più.