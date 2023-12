Nessuno se lo aspettava, ma due settimane Mirko Brunetti è stato eliminato dal Grande Fratello lasciando ancora in gioco le due ex-fidanzate Perla Vatiero e Greta Rossetti. Un vero colpo di scena, visto che gli autori, grazie al trio di Temptation Island sono riusciti a mettere in piedi una dinamica formidabile che ha sollevato anche gli ascolti del reality show, che fino all’ingresso di Mirko Brunetti era riuscito a interessare solo grazie a Beatrice Luzzi.

Durante l’ultimo confronto con l’ex fidanzata Greta, Mirko Brunetti ha chiuso definitivamente con lei. “Rispetto a quello che ci siamo dati a Temptation, ci ho creduto e avevo delle aspettative altissime. Ti ho sempre dato una figurai incondizionata, lo facevo perché credevo tantissimo in noi. Uscendo da Temptation non siamo stati bravi a gestire tante cose e siamo stati condizionati da persone che pensavo ci volessero del bene. Voglio dirti di trovare te stessa. Usa questo percorso per scoprire chi vuoi diventare. Ma stando fuori mi sono reso conto che quella magia che abbiamo provato si è rotta e non siamo mai riusciti a riprenderla”, le parole di Mirko.

“Ma che è questa ca***a”. Perla e Mirko non lo sanno ma fuori dal Grande Fratello è successo qualcosa di imbarazzante





Mirko Brunetti scopre la canzone dedicata ai Perletti

Uscito fuori dalla casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha fatto una scoperta che lo ha lasciato senza parole. Il tutto è stato documentato in un video pubblicato anche dalla pagina ufficiale del Grande Fratello. La scoperta riguarda lui e Perla Vatiero, la sua storica ex fidanzata che si trova all’interno della casa. L’ex gieffino ha scoperto che qualcuno ha scritto una canzone dedicata ai Perletti.

Si tratta di una canzone intitolata “Perletti” e caricata sulla piattaforma su Spotify. Il brano è disponibile sulla piattaforma, la copertina ritrae Mirko e Perla mentre si abbracciano e dura circa quattro minuti. I cantanti sono Esme on the mic e Lalla. “Mirko e Perla, Perla e Mirko Brunetti! Sono innamorata dei Perletti e dei loro fottuti sguardi. Sguardi sinceri, innamorati. Si vede che vi siete amati. Greta non vi separerà, sì siete forti. I tuoi occhi la mia cura, mas fuerte per sempre”, le parole del brano.

Nel filmato si vede Mirko ascoltare la canzone e commentare: “Ma su Spotify tutto ciò? Non ci posso credere ragazzi. Ma anche il cognome?”. “Ma davvero? Questa ragazza la voglio conoscere. Io non so quante sono ma le voglio conoscere. Dai però è bellissima ma voi siete davvero pazzi. Vi voglio bene veramente”, dice ancora Mirko, decisamente sconvolto dalla scoperta della canzone scritta per lui e Perla.