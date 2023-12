Dopo qualche settimana di vicinanza al Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno deciso di essere sinceri e ammettere che il sentimento tra loro è ormai finito. Come sappiamo, la coppia è nota per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island e per essere uscita con i rispettivi tentatori: Mirko Brunetti è uscito con Greta Rossetti e Perla Vatiero con Igor. Ma mentre la prima coppia è durata diversi mesi, per la seconda si è trattato solo una bella conoscenza.

Ieri sopra la Casa di Cinecittà è volato l’aereo inviato loro dai fan. “L’amore abbatte ogni muro”, recitava il testo dello striscione scelto dai fan, una frase di fronte alla quale, rivolgendosi alle telecamere, i due hanno deciso di fare chiarire una volta per tutte. “È quello che vedono loro ma l’amore non è questo, l’amore è un’altra cosa. Lo è stato ma oggi non è amore”, ha detto Perla.

“Perché lo guardi?”. Grande Fratello, tutti notano quello che è successo tra Federico e Vittorio: il video





Perla e Mirko, i fan pubblicano la canzone ‘Perletti’

Mirko ha parlato anche della reazione dei fan a quello che mesi fa hanno visto a Temptation Island. “Anche per quello che hanno visto in questi giorni”, ha puntualizzato Perla Vatiero, mettendo in luce il loro riavvicinamento in queste settimane. Riavvicinamento che si è bloccato a causa dell’ingresso nella casa di Greta. Ma i fan dei Perletti, così si chiama la loro fandom, non è convinta del loro addio e ha deciso di fare un ‘regalo’ ai due.

Si tratta di una canzone intitolata “Perletti” e caricata sulla piattaforma su Spotify. Il brano è disponibile sulla piattaforma e la copertina ritrae Mirko e Perla mentre si abbracciano. Come spiega Novella 2000, il brano Perletti dura circa quattro minuti ed è stato caricato il 3 dicembre 2023. I cantanti sono Esme on the mic e Lalla. Qui un breve estratto della canzone dedicata ai Perletti: “[…] Mirko e Perla, Perla e Mirko Brunetti! Sono innamorata dei Perletti e dei loro fottuti sguardi. Sguardi sinceri, innamorati. Si vede che vi siete amati. Greta non vi separerà, sì siete forti. I tuoi occhi la mia cura, mas fuerte per sempre […]”.

Sui social i commenti più ironici e divertenti, ma anche gli ‘insulti’ a chi ha fatto la canzone. “Il livello di imbarazzo che ha raggiunto questo fandom di shipper è allucinante”, “Ma che cazz stiamo ascoltando? Ma serio?”, “Mamma ma che è sta cagata”, “È la cosa più cringe che Abbia sentito quest’anno”, “Che è sta cafonata”, si legge sotto Very Inutil People, la pagina che ha postato la canzone.