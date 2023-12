Fiordaliso in lacrime al Grande Fratello. La donna comincia a sentire le mancanze del mondo esterno e il trascorrere del tempo all’interno della casa. Lì con lei c’è Beatrice che cerca di tirare su il morale a Fiordaliso, la quale, ostinatamente, si chiude all’idea di accogliere un nuovo amore nella sua esistenza. In preda ai sentimenti di malinconia che spesso accompagnano il periodo natalizio, la cantante si apre in confidenze che solitamente nasconde, persino a se stessa.

La sua mente, tuttavia, si dimostra più resiliente della sua riluttanza e della sua testardaggine. Trova una complice in Beatrice, l’attrice, che la incoraggia a prendere nuovamente in mano la sua vita e a smettere di essere così inflessibile e critica nei propri confronti. “Una volta fuori, potrai ricominciare. C’è ancora amore in serbo per te”, insiste Beatrice. E ancora l’attrice: “Sei intelligente spiritosa, che esperienza fantastica, tu sei fantastica”.





Fiordaliso in lacrime al Grande Fratello: “Quando uscirò…”

E ancora: “Ok fuori si vede tutto, questo passa tutto. Tu sei riuscita ad andare dentro e fuori Ok? Ti ho detto se tu non esci con la cosa che io c’ho 60 anni e sei aperta. Ricevi”. Fiordaliso a questo punto inizia a piangere e si fa una bella promessa: “Devo permettermi di innamorarmi ancora“.

Chiaramente l’affetto e il sostegno dei suoi compagni riscaldano il cuore della cantante, che, sentendosi al sicuro tra le loro braccia, esprime la sua gratitudine e il desiderio di tornare a vivere appieno la vita: “Qui mi sono molto aperta il cuore. Mi manca innamorarmi, ho paura di essere ridicola”. A questo punto Beatrice Luzzi torna a dirle: “Una persona come te si fa questo problema”.

"Ho paura, accadrà quando uscirò" FIORDALISO in lacrime al Grande Fratello pic.twitter.com/kdB7sSWAHT — Anna Mobene (@annamobenesi) December 18, 2023

La Luzzi dice allora: “Però, appunto, nonna innamorata, non devi avere schemi: una come te non può avere questo schema, adesso non più”. E ancora la Luzzi dice a Fiordaliso, sperando di tirarla su di morale: “Ma che ridicola io quando ti vedo a fumare lì, ti giuro da dietro, sembri una ventenne”. Si scherza e si gioca, poi arriva anche Massimiliano Varrese che abbraccia l’amica e le dice: “Cerchi l’amore? Ecco, io sono qui”.

