Da qualche giorno, Pomeriggio 5 ha una nuova guida. Dario Maltese ha preso il posto di Myrta Merlino alla conduzione del programma pomeridiano di Canale 5, suscitando l’attenzione del pubblico e della critica. Maltese, giornalista e volto noto della televisione italiana è stato protagonista di un gesto che ha attirato l’attenzione finendo al centro di un servizio di Striscia la Notizia.

Il gesto di Dario Maltese, che ha preso il timone del programma subito dopo il temporaneo addio di Myrta Merlino, è stato commentato da Valerio Staffelli, il famoso inviato del tg satirico, che ha consegnato il Tapiro d’Oro alla conduttrice Myrta Merlino. Durante la consegna del Tapiro, tipica rubrica di Striscia la Notizia, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha commentato quanto accaduto.

Leggi anche: “Fuori io e Helena… Abbiamo deciso così”. Javier dopo il Grande Fratello: non se lo tiene più





Il rito scaramantico di Dario Maltese a Pomeriggio 5

Nel video mandato in onda da Striscia la Notizia, si vede Dario Maltese compiere un gesto molto particolare. “È stato beccato a dirigere un particolarissimo rito scaramantico in compagnia di alcune colleghe pochi istanti prima di andare in onda. Il rituale prevedeva il lancio di manciate di sale grosso a terra, accompagnato dalla formula “Me*ra, mer*a, mer*a!”, racconta il servizio in onda su Striscia la Notizia.

Valerio Staffelli ha raggiunto Myrta Merlino per consegnarle il Tapiro d’oro e la conduttrice ha commentato: “Non sapevo di questi rituali. Che roba strana. Forse lo fa per buona sorte?”. “Non si sarà mica trasformato nel mago do Nascimento il suo collega? Sale, sale, sale”, ha commentato Staffelli. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha assicurato di non essere affatto attapirata: “Sono contenta se buttano il sale”.

“Forse Maltese lo fa perché vorrebbe prendere il suo posto?”, ha chiesto Valerio Staffelli punzecchiando Myrta Merlino, conduttrice al timone di Pomeriggio 5 dopo la cacciata di Barbara D’Urso. La giornalista è stata al gioco ma ha dichiarato di fidarsi ciecamente del collega: “Io e Dario siamo amici. Mi fido molto di lui”, ha detto all’inviato di Striscia la Notizia che le aveva appena consegnato il tapiro.