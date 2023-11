Lutto nel mondo della tv, l’attore è morto a 35 anni per un cancro al cervello. L’ex concorrente di X Factor divenuto poi attore, se n’è andato. Tanti i colleghi che hanno voluto ricordarlo nel giorno più triste. All’artista è stato diagnosticato un cancro al cervello prima nel 2017 e poi nel 2020. Il cantante e attore è stato descritto come “un’anima pura”. L’annuncio è stato dato oggi sulla pagina Instagram, dove è stato ricordato come “sfrontato” e “affascinante”. “È con il cuore pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio al nostro amico”, si legge nel post.

“Tutti noi ti vogliamo bene e ti ricorderemo per tutta la gioia che hai portato nelle nostre vite. Ha lottato fino alla fine e ha combattuto il più possibile”, si legge nel post. “Un’anima così bella con ancora tanto da dare”. L’ultima volta che l’attore e cantante aveva aggiornato i suoi 267.000 follower su Instagram sui suoi progressi con il cancro era l’inizio di agosto. Qui l’uomo ha mostrato un montaggio video dei suoi sei anni in ospedale, compresa la rimozione delle graffette mediche dalla cicatrice dell’intervento.





Lutto nel mondo della tv, l’attore è morto a 35 anni

Stiamo parlando di Johnny Ruffo, il celebre attore della soap opera Home and Away ed x concorrente di X Factor. Ruffo è morto circondato dall’amore della sua compagna Tahnee Sims e dalla sua famiglia. La sua ex co-star di Home and Away, Penny McNamee, ha scritto che Ruffo è stato il primo membro del cast che ha incontrato sul set del Palm Beach di Sydney. “Era caloroso, divertente e autoironico.

Che gioia ha portato al mondo. Mando tutto il mio amore alla famiglia e agli amici di Tanner e Johnny”. L’ex Spice Girl Mel B, che era giudice di X-Factor Australia quando Ruffo partecipava nel 2011, ha scritto: “Mi si è spezzato il cuore. Vi invio le mie più sincere condoglianze”. Mentre la co-star di Home and Away, Georgie Parker, ha definito Ruffo “davvero uno su un milione, divertente, brillante e un gran lavoratore”.

E ancora: “È assurdamente crudele che non ci sia più. Riposati ora Johnny“, ha scritto. L’anno scorso Ruffo ha pubblicato un libro, No Finish Line, che documenta il primo momento in cui gli è stato comunicato il tumore di 7 centimetri nel cervello, noto anche come oligodendroglioma al terzo stadio. Ha completato il libro mentre si sottoponeva alla chemioterapia.

