Piange il cinema mondiale, l’attore si è spento per cause naturali nella sua casa. A dare l’annuncio su Facebook la nipote: “Con la tristezza nel cuore condivido la notizia che il mio caro zio se n’è andato questa domenica mattina (5 novembre ndr) – si legge nel post – È stato buono con me fin da quando ero piccola e ha amato teneramente mio padre, suo fratello. Grazie a lui, ho la più straordinaria donna nella mia vita, mia zia, gliene sarò sempre grata”.

>Morta a 18 anni davanti al fidanzato. Il dramma di Chiara, i suoi sogni spazzati via in una manciata di secondi

“Resterà sempre leggendario per molti, inclusa la nostra famiglia. Riposa in pace zio hai combattuto bene”. E leggenda lo era già per la generazione fine anni ’70 e inizi anni ’80 perché senza di lui, una pellicola come Karate Kid (diventata poi una saga alla quale di recente si è aggiunta una serie tv, Cobra Kai, prodotta da Netflix) probabilmente non avrebbe avuto lo stesso successo.





Morto Pat E. Johnson, allenatore di Ralph Macchio per Karate Kid

Sì perché dietro le mosse di Ralph Macchio, Pat Morita e William Zabka (meglio conosciuti come Daniel Larusso, maestro Miyagi e Johnny Lawrence) c’era lui. Prima di essere attore e stuntman era infatti esperto di arti marziali, capacità che poi ha impiegato per la sua carriera cinematografica sul set di una quarantina di film, sia come istruttore che controfigura, stuntman e attore.

L’inizio di Pat Johnson, 84 anni morto a Los Angeles, con I 3 dell’Operazione Drago (1973) con protagonista Bruce Lee. La conquista di Hollywood con Karate Kid – Per vincere domani (1984), allenando gli attori Pat Morita e Ralph Macchio a cui aveva insegnato mosse spericolate da eseguire nei combattimenti. Ha avuto lo stesso ruolo in Karate Kid 2 – La storia continua (1986), Karate Kid 3 – La sfida finale (1989), Karate Kid 4 (1994).

Inoltre Johnson è stato uno degli istruttori principali delle scuole di karate di Chuck Norris, insegnando nella sede di Sherman Oaks. Nel 1993 Johnson è stato premiato con l’inserimento nella Hall of Fame della North American Sport Karate Association. Tra i tanti messaggi arrivati anche quello di Ralph Macchio che scrive: “Addio leggenda”.