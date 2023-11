Difficile per tutti coloro che le volevano bene e che la conoscevano trovare una spiegazione razionale dinanzi ad una tragedia simile. Chiara Adorno è morta ad appena 18 anni in un incidente dalla dinamica terribile e inaspettata. Un destino veramente tremendo nei confronti di una ragazza, che aveva conseguito il diploma solo pochi mesi fa e che aveva iniziato l’università. E la sua vita è stata spezzata sull’asfalto in maniera violenta e improvvisa.

Ora non restano che le lacrime per Chiara Adorno. Morta a soli 18 anni in un incidente mentre stava passeggiando in strada, si è spenta davanti al suo fidanzato. I due si trovavano insieme quando è successo il dramma e lui ha riportato fortunatamente delle ferite solo superficiali, infatti nonostante il trasporto in ospedale, i medici hanno deciso di dimetterlo dopo poche ore. Per lei invece non c’è stato niente da fare.

Chiara Adorno morta a 18 anni: fatale un terribile incidente

Chiara Adorno è morta dunque a 18 anni in un incidente, mentre era intenta ad attraversare la strada col fidanzato sulle strisce pedonali. L’impatto mortale è avvenuto a Catania, in una zona della circonvallazione nei pressi del Policlinico. La studentessa universitaria è stata prima investita da uno scooter e poi colpita nuovamente da un’auto, precisamente una Fiat Punto, mentre era caduta a terra. E l’intervento dell’ambulanza del 118 è stato purtroppo vano. La 18enne era nativa di Solarino (Siracusa), ma studiava appunto nel capoluogo siciliano.

Sono stati portati nel nosocomio catanese anche il motociclista e il conducente della vettura, dato che sono rimasti feriti nello scontro. Distrutto dal dolore il sindaco di Solarino, Giuseppe Germano: “Un’altra tragica notizia per la perdita di una giovane sanpalisi. Non ci sono parole ma solo lacrime e dispiacere. Chiara era una bambina, conosco la sua famiglia, sono persone meravigliose. È impossibile da accettare: mandi tua figlia all’università e te la restituiscono in una bara”. Chiara frequentava il corso di Scienze biologiche.

Chiara era venuta alla luce nella città di Bolzano, dove il padre originario di Solarino era andato lì per questioni lavorative. Poi erano tornati nella loro terra di origine e proprio qui la 18enne ha trovato la morte. Aveva anche diverse passioni, infatti amava gli animali e la danza.