Lutto in televisione, il popolare conduttore e giornalista è morto in un incidente aereo. La notizia ha gettato nello sconforto milioni di telespettatori che, nel corso degli anni, avevano imparato ad apprezzarne le doti e la grande capacità oratoria. Tantissimi i messaggi arrivati. Cittadini comuni, colleghi e personalità politiche hanno voluto testimoniare il loro dolore ed un segno di vicinanza alla famiglia e agli amici. “Colto, rigoroso, elegante. Amava il dibattito e la polemica nel rispetto della verità dei fatti”.

“Penso alle nostre interviste, sento ancora le sue analisi e misuro il talento che la stampa ha appena perso. Pensieri per la sua famiglia e i suoi cari”. L’incidente risale al giorno di Ferragosto. Stando a quanto riporta il Correrie delle Sera: “alla guida del velivolo c’era proprio il giornalista. Con lui viaggiavano altre due persone: Le autorità sul punto non hanno dato ancora informazioni ufficiali”.





Gérard Leclerc, il giornalista morto in in un incidente aereo

“Ma, secondo l’Afp, i due passeggeri sarebbero la figlia dell’ex ministro e presidente del Senato René Monory e un suo amico. L’aereo pilotato dal giornalista Gérard Leclerc, in volo in direzione La Baule, era scomparso dai radar alle 11.42 sopra una zona paludosa della Loira”. Ieri il corpo del giornalista di 71 anni è stato ritrovato dagli inquirenti. La ricerca è stata complicata per gli inquirenti poiché il velivolo è precipitato nelle paludi e si trovava a diversi metri di profondità nella “foce della Loira e nel canale Taillé”.

Gérard Leclerc era anche il fratellastro del cantante Julien Clerc ed è per questo che si stava recando a La Baule, dove il musicista era atteso per un concerto giovedì 17 agosto. Lo hanno riferito colleghi e amici proprio al canale CNews. Il giornalista era sposato con Julie Leclerc (alias Chantal Séloron), voce storica di Europe 1 per quasi 50 anni, con la quale ha avuto tre figli.

Il gruppo Canal+ ha pubblicato un tweet in cui annuncia di aver appreso la morte improvvisa di Leclerc con “profondo dolore”. “Gérard ha contribuito al successo della CNews con i suoi punti di vista pertinenti, le sue analisi accurate e ben argomentate e la sua professionalità”.