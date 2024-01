Lutto a Forum, i fan del programma in lacrime. La folta comunità del programma di Barbara Palombelli è stata recentemente colpita da una perdita significativa. Dopo una breve pausa per le vacanze natalizie, Forum è pronto a tornare in onda su Rete 4. Nei giorni precedenti, il programma ha trasmesso repliche, ma ora è il momento di tornare al format originale di Mediaset.

Come sempre, l’appuntamento è fissato per le 11:00, con un vasto pubblico che attende ansiosamente il programma, dove si intrecciano centinaia di storie in cerca di una risoluzione familiare. Eppure ora niente sarà come prima, visto questa terribile perdita per tutto lo staff e per gli spettatori del programma. A perdere la vita è stato Francesco Riccio, che ha servito come giudice nel programma Mediaset dal 2008 al 2012: l’uomo è purtroppo deceduto.





La notizia è stata condivisa dal team di Forum sulla loro pagina Facebook, aggiornando così i loro fedeli spettatori. Ricordano Riccio per il suo umorismo raffinato, la sua calma apparente e la sua notevole professionalità. La notizia della sua morte ha suscitato sgomento tra i fan del programma, che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita del giudice. “Forum saluta con affetto Francesco Riccio che è stato giudice nel nostro programma per quattro stagioni dal 2008 al 2012″.

E ancora: “Lo ricordiamo per il suo humour sottile, la sua apparente imperturbabilità e la sua grande professionalità”, scrive la nota del programma. Riguardo il programma, c’è da dire che l’esperimento tentato da Mediaset di dividere “Lo sportello di Forum” in due parti, una trasmessa nel pomeriggio su Rete 4 e l’altra in serata, non ha avuto successo.

Gli ascolti non sono stati all’altezza delle aspettative e, di conseguenza, “Lo sportello” è stato chiuso. Ora, nonostante la triste notizia della morte di Francesco Riccio, Forum è pronto a tornare con nuove puntate su Canale Cinque. È quasi tutto pronto per l’appuntamento con Barbara Palombelli e le sue storie che cercano sempre una soluzione pacifica.

