“Beccata così”. Beatrice Luzzi, spunta una foto fuori: è polemica. La recente uscita di Beatrice Luzzi dal reality show Grande Fratello a seguito della morte di suo padre, l’architetto Paolo Luzzi, ha suscitato un ampio dibattito. L’attrice, molto legata al padre, ha ricevuto numerosi messaggi di affetto e sostegno dai suoi fan, che si sono uniti nel cordoglio per la sua perdita. Beatrice ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto sui social media, chiedendo al contempo rispetto e privacy in questo momento di dolore per lei e la sua famiglia.

Tuttavia, non tutti sembrano aver rispettato questa richiesta. Infatti, sono state diffuse online alcune foto che mostrano Beatrice fuori dalla Casa del Grande Fratello, apparentemente in compagnia di sua madre. Queste immagini, che ritraggono un momento privato, hanno scatenato una polemica sul web: “Beatrice Luzzi non è ‘scortata da un autore’ e ne tantomeno è stata isolata dopo il funerale del padre”, scrive un utente.





Che continua: “Questo vuol dire che da regolamento lunedì verrà comunicato il suo abbandono definitivo, confido sempre nella professionalità della macchina gf”. In ogni caso, molti ritengono che la diffusione di queste immagini avrebbe potuto essere facilmente evitata. La questione si è ulteriormente complicata con la notizia che l’abbandono di Beatrice dal Grande Fratello potrebbe non essere definitivo.

Questa possibilità ha diviso l’opinione pubblica, con alcuni che ritengono ingiusto un suo possibile ritorno al gioco dopo aver trascorso del tempo fuori dalla Casa. Nonostante le polemiche, la prossima puntata del Grande Fratello vedrà Alfonso Signorini ripercorrere gli eventi che hanno portato all’uscita di Beatrice dal reality show. Nel frattempo, come dicevamo sui social sono spuntate queste foto che vedono la Luzzi all’interno di alcuni negozi.

Beatrice Luzzi non è “scortata da un autore” e ne tantomeno è stata isolata dopo il funerale del padre Questo vuol dire che da regolamento lunedì verrà comunicato il suo abbandono definitivo,confido sempre nella proffesionalità della macchina gf #grandefratello #bodyguard2023 — BrandoMarioRao (@RaoBrando18847) January 6, 2024

Caro @alfosignorini .La tua preferita doveva partecipare ai funerali e poi essere rinchiusa in un albergo se deve rientrare lunedì, invece questa se ne và in giro x Roma.Tutto questo è scorretto nei confronti degli altri inquilini.#grandefratello#AniBaldi #aniters #maxsers pic.twitter.com/W1G4t2i0ZO — Lorenzo 🤍🖤🇮🇹 (@Loren19591934) January 6, 2024

Una, postata da “Livenoncescoop”, fa intravedere Beatrice mentre è in compagnia della madre. La didascalia è più che specifica che mai e entra a gamba tesa sull’argomento: “Beatrice Luzzi non può più entrare nella casa del Grande Fratello”. Ora, su questo ci sarà da discutere, visto che la donna ha perso un genitore e di certo non è cosa da poco. Siamo proprio sicuri che se volesse, non potrebbe rientrare, facendo di certo uno sgarro alle regole?

