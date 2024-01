“Devo dire una cosa su Max”. Grande Fratello la dedica a Varrese. Parole che hanno suscitato una grande emozione a tavola, tra tutti i concorrenti del reality show di Canale 5. Tutto si è svolto nella cornice del compleanno di Massimiliano Varrese. Nell’attesa della sua festa, durante una cena tra tutti i partecipanti, si è deciso di fare un brindisi o meglio, di esprimere un pensiero dolce all’attore.

I ragazzi allora si sono fatti forza attraverso un caloroso applauso, incuranti dell’emozione che avrebbero vissuto di lì a breve. Così, quasi a sorpresa, Monia, con un leggero imbarazzo, decide di dedicare auguri speciali a Massimiliano. La ragazza, con la quale Varrese ha legato tanto in questi ultimi giorni, ha quindi fatto una dedica speciale, esprimendo sentimenti affettuosi e parole dolcissime.





Con un sorriso sincero sulle labbra, Monia dice all’amico speciale: “Auguro a Massi di rimanere la persona splendida che è”, elogiando la sua sincerità e lealtà. Aggiunge poi: “Massi è una persona speciale. Si vede che ha degli occhi sinceri e lei gli l’avete scritto mi sa un po’ tutti quanti: Massi è una persona speciale e voi tutti lo sapete perché ha dato un pezzo di lui a tutti voi”.

E ancora Monia: “Massi è una persona sincera che non ha paura di dire la verità e che combatte per quella quindi spero che rimanga la persona che sei”, evidenziando la convinzione che, con il suo amore e affetto, Massimiliano abbia conquistato il cuore di tutti gli inquilini. Poi Monia conclude il suo messaggio dicendo appunto: “Spero che tu rimanga la persona che sei”, chiedendo a Varrese di non cambiare, cosa che invece dallo studio hanno chiesto più di qualche volta.

LA DEDICA DI MONIA LA FERRERA A MASSIMILIANO VARRESE #grandefratello pic.twitter.com/YNIyc6yMOm — Anna Mobene (@annamobenesi) January 6, 2024

Queste parole colgono di sorpresa Massimiliano, il quale, accogliendo l’inatteso gesto e i calorosi applausi dei suoi compagni, ringrazia Monia per la dedica ricevuta, manifestando un lieve imbarazzo nel suo viso. Sembra proprio che Massimiliano Varrese non si aspettasse questa dimostrazione d’affetto (o amore ipotizza qualcuno) così forte. Buon per lui!

