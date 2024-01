Beatrice Luzzi tornerà nella casa del Grande Fratello? Spunta l’indiscrezione. Colpo di scena durante la serata di mercoledì 3 gennaio 2024. Prima alcuni rumors che parlavano dell’uscita di Beatrice Luzzi, poi la conferma ufficiale dall’account ufficiale del programma: la donna è fuori dai giochi. “Beatrice Luzzi lascia la Casa di Grande Fratello per motivi personali”, scrive il programma. Il padre, ricoverato solo qualche giorno prima non ce l’ha fatta. La concorrente del Grande Fratello è stata quindi obbligata ad uscire per la seconda volta dopo che già una volta aveva abbandonato temporaneamente il programma, per via dell’operazione al femore del padre.

>> “Vi dobbiamo dire una cosa su Beatrice”. Arriva l’annuncio ufficiale, fiumi di lacrime al Grande Fratello (VIDEO)

Dopo l’intervento, Beatrice era tornata all’interno del gioco e aveva rivelato che l’operazione era andata bene e il padre si stava riprendendo. Poi qualcosa deve essere andato storto. Paolo Luzzi aveva 86 anni: architetto di professione, la sua morte è stata preceduta da una caduta che ha causato la rottura del femore, portando all’intervento chirurgico.





Beatrice Luzzi tornerà nella casa del Grande Fratello?

Descrivendo suo padre come un genitore severo ma con un legame speciale, la giovane attrice ha deciso di ritirarsi definitivamente dal programma in seguito alla scomparsa di Paolo Luzzi. Lo staff di Beatrice Luzzi scrive quindi sui social: “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari”.

E ancora: “Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Lo staff”. Cosa accadrà quindi nella puntata dell’8 gennaio 2024? Si sarebbe dovuto dibattere parecchio proprio della posizione scomoda di Beatrice all’interno della casa, ma sembra che le nomination sono tutte congelate prima di capire cosa accadrà alla Luzzi.

La domanda infatti che tutti si fanno è: “Entrerà di nuovo o sarà devastata dal dolore dopo la morte del padre?”. “Secondo quanto rivelato da alcune fonti a Fanpage.it” – si legge sul portale – “l’uscita della concorrente non sarebbe ancora da ritenersi definitiva. Dunque, una volta vissuto questo momento di estremo dolore circondata dai suoi affetti, l’attrice potrebbe decidere di tornare in gioco. Un caso per certi versi simile accadde nel 2021, quando Dayane Mello apprese della morte del fratello Lucas. In quel caso, la concorrente decise di rientrare”.

Leggi anche: “Beatrice non se lo meritava”. Scoppia la bufera sul Grande Fratello: “Ora parlate…”