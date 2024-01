“Vi dobbiamo dire una cosa su Beatrice”. Arriva l’annuncio ufficiale, fiumi di lacrime al Grande Fratello (VIDEO)

Grande Fratello, i fan di Beatrice sono furioso con concorrenti e produzione. Tantissimi i messaggi che stanno arrivando in queste ore in cui l’attrice ha lasciato la casa a causa della scomparsa del padre. Scrive un’utente sulla pagina social ufficiale del programma. “L’avete massacrata mostrando ogni parola negativa che diceva lei, e nascondendo lo schifo che le veniva detto alle spalle a partire dalla concorrente raccomandata più di tutti. Siete stati complici di bullismo, e di branco. dovreste solo vergognarvi”.

“Ora è facile scrivere ciò sui social, e rimediare a tutto lo schifo che avete fatto essendo complici. Se Beatrice non rientrerà vi meritate un picco di share di 0,1%, perché non siete stati in grado di proteggere una concorrente eccezionale come lei, l’unica degna di farvi portare il pane a casa. Sabato mi aspetto come minimo un provvedimento disciplinare per tutti e 0 immunità”.





Grande Fratello, gli inquilini scoprono della morte del padre di Bea

“Per lo schifo ed isolamento di una persona che hanno fatto a Capodanno. vergogna tutti, vergogna voi. #iostoconbea”. Parole durissime e che non sono le sole. Intanto, poco fa, gli inquilini hanno scoperto dalla produzione della morte del padre di Beatrice. Mentre le persone più vicine all’attrice, tra cui Vittorio Menozzi e Fiordaliso, si sono ammutolite e sono scoppiate in lacrime altri no.

I concorrenti che con Beatrice non hanno avuto rapporti sereni nel corso dei mesi, non sembrerebbero aver accusato più di tanto il colpo. E via ai commenti: “La maggior parte della Casa non ti ha capita, ma fuori c’è un’onda d’amore e di affetto per te. Anche se forse non sufficiente, in questo momento”. E ancora non finiscono qui.

I ragazzi in casa l’hanno appena saputo zia fiorda Rosy e Vittorio piangono, la reazione diversa dei due gruppi. #GrandeFratello pic.twitter.com/tnBXZuMB6q — 𝙢𝙖𝙧𝙮 ❄️ (@cuorebianko) January 3, 2024

“È stato il grande fratello di Beatrice Luzzi e ricorderemo sempre questa edizione come quella che ci ha fatto conoscere una donna così meravigliosa. Merita il meglio dalla vita. Un abbraccio a Beatrice e alla famiglia”. Ad oggi non è chiaro se Beatrice tornerà o meno nel gioco.