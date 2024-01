Bomba clamorosa su Belen Rodriguez, infatti vedendo attentamente ciò che ha mostrato nelle scorse ore sembra proprio che si sia verificato qualcosa di pazzesco con Elio Lorenzoni. I due stanno insieme ormai da diverso tempo, dopo che lei aveva rotto nuovamente con l’ex marito Stefano De Martino. E ora la coppia potrebbe aver preso una delle decisioni più importanti.

Belen ed Elio Lorenzoni sembrano essere inseparabili. La showgirl argentina ha vissuto dei momenti difficilissimi in passato, infatti era finita in depressione e aveva perso tanti chili, ma il suo partner non le ha mai fatto mancare il suo affetto. La donna ha sempre apprezzato questo atteggiamento della sua dolce metà e avrebbero deciso di fare qualcosa di memorabile.

Leggi anche: “Ha tradito Belen anche con quella del GF Vip”. Stefano De Martino, spunta il nome di un’altra amante famosa





Belen ed Elio Lorenzoni avrebbero preso una decisione importantissima

Non parrebbero esserci molti dubbi nei fan di Belen, infatti lei avrebbe deciso di convolare a nozze con Elio Lorenzoni. C’è una prova che per molti è inconfutabile, infatti nelle ultime ore la conduttrice televisiva ha pubblicato un’immagine riguardante l’imprenditore e c’è un dettaglio che ha subito catturato lo sguardo degli utenti, che sono letteralmente impazziti di gioia.

Belen e il suo compagno sono in vacanza in Argentina e i due stavano giocando a carte a scala 40, quando lei ha inquadrato proprio le mani dell’uomo intente a mescolare proprio le carte da gioco. E sull’anulare sinistro c’era un bellissimo anello, quindi sul dito di Elio c’era il prezioso che normalmente significa matrimonio. Quindi, in Sudamerica potrebbe esserci stato il grande passo.

Gli utenti pensano infatti che sia arrivato il sì: “Si sono sposati in gran segreto?“. Lei aveva già ricevuto in regalo un anello da Lorenzoni, ma nell’intervista a Domenica In Belen aveva smentito l’imminenza del matrimonio. Ma ora tutto potrebbe essere cambiato.