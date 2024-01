Grande Fratello nel mirino del pubblico dopo l’uscita di Beatrice. L’ormai ex concorrente se n’è andata dopo aver saputo della morte di suo padre, scomparso nelle scorse ore. La produzione, oltre ad aver annullato il televoto, ha voluto scrivere delle parole dedicate proprio all’attrice. Ma ecco che i telespettatori non hanno reagito in modo proprio entusiasmante.

Infatti, il Grande Fratello è stato attaccato duramente e il pensiero su Beatrice non ha conquistato il cuore degli utenti. Tra l’altro stanno già succedendo delle cose all’interno della casa che stanno facendo innervosire. In particolare, alcune affermazioni di Anita e Letizia hanno sconvolto la stragrande maggioranza di coloro che seguono il reality show.

Grande Fratello e l’addio di Beatrice, produzione attaccata dal pubblico

Come riferito dal sito Ultimenotizieflash, si sono sprecate le reazioni negative contro il Grande Fratello, che aveva voluto mostrare vicinanza a Beatrice per questo lutto. Questi alcuni dei messaggi più aggressivi contro gli autori: “Grazie a voi ha passato le ultime settimane di me***, ora dovete fallire“, “Potevate abbracciarla anche quando i vostri protetti sparavano a zero su di lei, avete lasciato correre troppe cose”. Ma non solo.

E altri ancora hanno scritto: “Come tutelate voi una persona nessuno proprio. Prima fate subire il peggio senza intervenire e poi abbracciate. La vita non è nascere e morire, la vita è il trattino in mezzo alle due date, è li che dovevate esser presenti, non ora che ha lasciato il programma”, “Abbiate almeno la decenza di dire in casa cos’è successo, stanno ridendo e scherzando non sapendo nulla e vederli così felici stona con questa vostra dichiarazione”.

La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore. #GrandeFratello pic.twitter.com/IDd8n6imgx — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2024

abbiate almeno la decenza di dire in casa cos'è successo, stanno ridendo e scherzando non sapendo nulla e vederli così felici stona con questa vostra dichiarazione. — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) January 3, 2024

Potevate abbracciarla anche quando i vostri protetti sparavano a zero su di lei. Vi fa onore unirvi al cordoglio in un momento di dolore, ma avete lasciato correre troppe cose. — Oltracotanza (@di_alosh) January 3, 2024

Il GF aveva deciso di scrivere questo post: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore“. Ma molti utenti non hanno gradito questo messaggio, nonostante le buone intenzioni.