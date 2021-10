Ormai ci sono pochi dubbi: almeno finora Lulù Selassiè è sicuramente uno dei concorrenti più in vista del GF Vip 6. Certo, anche per il flirt presto iniziato nella Casa con Manuel Bortuzzo. Una forte intesa, coccole e baci tra la principessa e il nuotatore che però sembra sempre più distante. Sicuramente meno coinvolto di lei, che finisce spesso nel mirino degli utenti social per le sue continue scenate di gelosia.

Ma Lulù Selassié sta incuriosendo i fan del GF Vip 6 anche per alcuni suoi atteggiamenti e accessori originali. Molti per esempio si sono accorti che sul viso disegna spesso delle lentiggini. Poi il “mistero” della borsetta che porta con sé in ogni angolo della Casa. È decorata con la scritta “Lulù farfallina” e si è scoperto che motivo per cui non l’abbandona neppure per un istante è che al suo interno c’è tutto il necessario per apparire sempre impeccabile davanti alle telecamere. Quindi profumo, lucidalabbra e pennello per il blush per ritoccare il trucco ed essere sempre perfetta.

Perché Lulù Selassié ha sempre un nastro rosso al GF Vip 6

Un’altra curiosità su Lulù Selassié è che fin dalla prima puntata del GF Vip 6 ha dei cerotti sulla spalla, per la precisione sopra uno dei tatuaggi impressi sulla pelle. In molti hanno subito pensato che li usasse per proteggere il tattoo, perché magari lo aveva fatto poco prima di entrare nella Casa di Cinecittà ma non è così. Il tatuaggio non c’entra: la sorella di Clarissa e Jessica si è bruciata con la piastra per capelli poco dopo aver varcato la porta rossa, quindi per non mostrare il segno dell’ustione ha usato dei cerotti.





Nelle ultime ore, invece, i telespettatori più attenti del GF Vip 6 hanno notato un’altra “stranezza”: perché Lulù Selassié non si separa mai da un nastro rosso nella Casa? Lo porta sempre, in testa oppure legato al polso e, come scrive il sito Blogtivvu, molti sono convinti che sia un modo per mandare dei “messaggi all’esterno”. Proprio come faceva Elisabetta Gregoraci nella scorsa edizione del reality, sostengono tanti, solo che lei inviava messaggi in codice con i famosi “colpetti”.

qualcuno mi spiega perché Lulù ha sempre quel nastro rosso al polso o nei capelli?

abbiamo i colpetti al cuore 2.0 per questo fantomatico Luca? 🤔 #gfvip pic.twitter.com/kI5qSgqt7N October 5, 2021

E Lulù Selassié userebbe questo nastro rosso per “comunicare” con l’esterno. Ricordate? Già qualche giorno fa, quando la storia con Manuel Bortuzzo stava per iniziare, era saltato fuori un ipotetico ragazzo misterioso di nome Luca. E una clip che sta circolando sui social immortala Lulù Selassié nella Casa, un’ora prima che si consumasse il primo bacio con Manuel Bortuzzo. “Io ho perso tanto tempo e potevo davvero dedicarmi a ‘coso’… basta… A Luca, il mio Luca”, ha detto la principessa scatenando ancora di più i dubbi e la curiosità degli utenti.