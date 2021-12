Lulù Selassié, si parla ancora di quanto accaduto nell’ultima diretta del GF Vip 6. E non solo fuori dalla Casa, dove il suo atteggiamento ha diviso fortemente il pubblico, ma anche dentro. In breve, la princess era finita in nomination e rimasta in sfida soltanto con la sorella Clarissa, ancor prima di conoscere il verdetto del televoto e godere della sorpresa organizzata dal GF Vip 6, si è chiusa in bagno e fatto un’autentica scenata che per diversi minuti ha di fatto bloccato la diretta.

In lacrime, ha anche rifiutato di partecipare alla sorpresa per lei e le sorelle salvo poi ripensarci ma il suo comportamento ha fatto infuriare e non poco Alfonso Signorini, soprattutto per le parole poco carine utilizzate nei confronti del programma e dei coinquilini. Alla fine lunedì sera è uscita Clarissa dalla Casa, ma sul finire della puntata è arrivato il provvedimento disciplinare per Lulù Selassié.

Lulù Selassié attacco di panico, Valeria Marini: “Io l’ho vista…”

Per queste ragioni il GF ha preso una decisione inevitabile: saresti in nomination d’ufficio”, sono state le parole di Alfonso Signorini. Ma Lulù Selassié era comunque già finita in nomination, dunque tutto si è risolto con le scuse pubbliche. Giorni dopo in Casa è riuscito l’argomento e chi era in bagno con lei in quel momento ha preso le sue difese.





Valeria Marini e Patrizia Pellegrino, parlando con Maria Monsè che invece la pensa diversamente hanno difeso Lulù Selassié e parlato di un vero attacco di panico avuto nel corso della diretta. “Ma non esiste al mondo che hai un attacco di panico perché esce tua sorella… Per un gioco. È impossibile!”, ha ribadito Maria Monsè alle coinquiline. Ma la showgirl stellare c’era in quel momento ed è sicura.

Valeria e Patrizia difendono Lulù da Maria.

Valeria: "L'ha avuto eccome l'attacco di panico, l'ho visto io."

Patrizia: "Era sbiancata, l'ha avuto eccome. Lulù non finge, credimi non finge."#gfvip pic.twitter.com/UCHSOe1Dxe December 1, 2021

“L’attacco di panico di Lulù Selassié per l’eliminazione della sorella? Sì amore l’ha avuto! L’ho vista io in bagno, le usciva tutto il muco dal naso e dalla bocca”, ha detto la nuova arrivata. E Patrizia Pellegrino: “Maria ma tu l’hai mai avuto un attacco di panico? Sì? Lei l’ha avuto eccome! Era sbiancata, tutta bianca! Non finge… credimi non finge”.