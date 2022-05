Luigi Strangis insieme ex Amici. Sono trascorse già trascorse due settimane dalla finalissima del talent e dunque dalla vittoria del cantante. Che ora non solo si gode il successo e l’affetto dei fan ma ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Tra pochi giorni verrà rilasciato il suo primo EP, con brani già noti e alcuni pezzi inediti.

E poi il primo tour. Luigi Strangis girerà l’Italia intera con una serie di date instore, durante le quali incontrerà per la prima volta il pubblico. “Ci siamo! Tra poco ci vedremo finalmente di persona. Vi aspetto in giro per l’Italia per abbracciarvi tutti, uno per uno, nessuno escluso”, ha detto su Instagram.





Luigi Strangis insieme ex Amici: la foto fa sognare i fan

Luigi Strangis ha poi annunciato le date del suo Instore Tour, in partenza il 3 giugno con la prima data a Marcianise in provincia di Caserta, il 4 a Roma, il 5 a Reggio Calabria al centro commerciale Porto Bolaro. E ancora; l’8 a Milano, il 10 a Campi Bisenzio in provincia di Firenze, l’11 a Bologna, il 12 a Padova, il 13 a Marghera in provincia di Venezia.

Ma veniamo alla foto che nelle ultime ore ha fatto impazzire i fan: Luigi Strangis insieme all’ex Amici. Il vincitore dell’ultima edizione del talent si è mostrato sui social al fianco di Deddy, che non ha vinto ma è stato uno dei protagonisti assoluti di Amici 20. “Non sono solo”, ha scritto sotto al selfie che ha fatto già volare la fantasia di tutti: collaborazione in arrivo?

Alla vista del selfie di Luigi Strangis insieme all’ex Amici, impossibile per i fan del talent show di Maria De Filippi non pensare (o sognare) un duetto tra i due cantanti. Al momento non sembrerebbe essere previsto ma certamente non è escluso che arrivi in futuro. E il montepremi di Amici? Il cantante ha detto di non sapere ancora come investirli ma pensa “sul lavoro”. E poi: “Voglio regalare una vacanza ai miei che se lo meritano. Io, purtroppo, tempo non ne ho. Spero di non averne. Devono staccare perché hanno lavorato tanto per me. Anche se lontani da me hanno passato una vita con me”.

