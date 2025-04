Chiara Cainelli, una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, non ha solo portato a casa nuove amicizie e un’esperienza intensa, ma anche qualcosa di molto più raro nei reality: l’amore. Dentro la Casa, la trentina ha stretto un legame sempre più forte con Alfonso D’Apice, ex volto di Temptation Island, e tra i due è nata una relazione che – nonostante le voci su una presunta rottura – sembra proseguire a gonfie vele anche fuori dai riflettori.

Subito dopo la finale del programma, che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo, Alfonso ha condiviso una foto di lui e Chiara a letto insieme, smentendo così i rumor di una crisi post-reality. E nelle ultime ore, il ragazzo ha pubblicato su Instagram una story che lo ritrae in viaggio verso Trento, pronto a riabbracciare la sua fidanzata. Sempre molto ironico, Alfonso ha risposto alle critiche online postando una foto divertente di Chiara mentre mangiava un panino, accanto a un peluche a forma di maialino, con la didascalia: “La mia Peppa”. Un modo leggero e affettuoso per prendere in giro gli haters e difendere la complicità nata nel reality.

Chiara dopo il GF, le parole su Alfonso

Chiara, intervistata dal settimanale Chi, ha fatto il punto sulla sua avventura nella Casa, sottolineando quanto fosse distante la percezione che aveva di sé da quella che il pubblico ha mostrato di avere: “Non ho mai capito come venivo vista da fuori, anche perché in Casa mi dicevano spesso che ero debole. E invece vederli uscire uno dopo l’altro è stata una soddisfazione enorme”.

Non sono mancati momenti difficili, ma Chiara ha fatto della sua schiettezza un punto di forza: “Ho il mio modo diretto di dire le cose. Non le tengo dentro, ma lo faccio sempre con educazione. So essere incisiva senza mancare di rispetto”.

Sul fronte sentimentale, la Cainelli si dice sicura del legame con Alfonso: “Non ho mai avuto dubbi su di lui. Ho scherzato con tutti, sì, ma sempre senza oltrepassare il limite. Chi ha voluto vedere altro, beh… beate le profumiere d’Italia!”.

Tra dichiarazioni pungenti e ironia, Chiara e Alfonso sembrano affrontare con leggerezza ma anche solidità le prime sfide da coppia lontano dalle telecamere. Una storia nata sotto i riflettori, ma che ora cerca di brillare anche nella vita reale.