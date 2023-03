Al GF Vip 7 sta facendo discutere un siparietto tra Luca Onestini e Giaele De Donà. Ormai manca un mese alla fine del reality show e poi i concorrenti potranno tornare alla vita di sempre. In questi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne ha salutato l’ex fidanzata Ivana Mrazova, entrata nella casa come ospite speciale insieme agli ex di Nikita e Daniele.

Grazie al reality show condotto da Alfonso Signorini Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono riavvicinati e in tanti si stanno domandando se possano esserci spiragli per un ritorno di fiamma. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato protagonista di un imbarazzante siparietto con Giaele.

Ma vediamo cosa è successo. A un certo punto Giaele De Donà, che ricordiamo è sposata con l’imprenditore americano Brad, è entrata all’interno del van del GF Vip 7 insieme alle altre concorrenti del reality show. Una volta dentro si è seduta sulle gambe di Luca Onestini e ha provato a baciarlo sul collo. Visibilmente imbarazzato, ma anche infastidito, Luca Onestini si è spostato evitando che Giaele De Donà lo baciasse sul collo come avrebbe voluto.

Le altre vippone presenti, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, sono scoppiate e ridere e Giaele ha spiegato il motivo del bacio: “Era l’obbligo che dovevo fare… da Obbligo e Verità. Mi hanno mandato qui a baciarti“. Poi è andata via. “Ma che vuoi fare? È un gioco!”, ha detto Tavassi vedendo l’imbarazzo di Onestini. “Non me lo ha dato, mi son tolto. Ho avuto il torcicollo in un secondo, un riflesso clamoroso“, ha risposto infastidito Luca Onestini, mentre Donnamaria ha aggiunto: “Tutte ubriache stanno“.

“Non m’ha baciato. È stata una cobra clamorosa”, ha detto ancora l’ex tronista di UeD. “Ho visto la tua faccia attonita, hai detto: ‘Ma s’è impazzita?’”, ha commentato Donnamaria. “È un caso pericoloso questa, pericolosissima“, ha concluso Luca Onestini riferendosi a Giaele.