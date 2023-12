Luca Onestini pronto per fare il suo ingresso al Grande Fratello. Proprio così, dopo le avventure a Uomini e Donne, Temptation Island e il Grande Fratello Vip (per due volte), Luca Onestini è pronto ad una nuova super avventura. È direttamente la rete televisiva che fa l’annuncio: “Possiamo svelarvi i primi concorrenti del ‘Grande Fratello’ durante la finale del ‘Grande Fratello Vip8 ‘. Il GH Duo andrà in onda da giovedì 11 gennaio e sarà condotto dalla presentatrice di questa edizione di ‘GH Vip 8’ Marta Flich.

>> “Non posso più avvicinarmi ad Anita”. Grande Fratello, la confessione del concorrente a Letizia

Il primo concorrente di ‘GH Duo’ è Luca Onestini , fratello di Gianmarco e vincitore di ‘Secret Story’. Il bolognese ha sempre sostenuto il fratello ed è stato il suo difensore nelle competizioni in cui è stato presente. Adesso sarà lui a farsi avanti e farà parte del nuovo reality che inizierà a gennaio”. Insomma, Luca Onestini è appena arrivato in Spagna ed è pronto a prendere parte alla seconda edizione del Grande Fratello Duo, o Grande Hermano come dicono in Spagna.





Luca Onestini pronto per fare il suo ingresso al Grande Fratello

Il ragazzo sarà in coppia con l’ex suocera di suo fratello Gianmarco, Elena Rodríguez, mamma di Adara Molinero. Tra l’altro Adara un volta disse su Gianmarco: “Se le cose andavano bene in camera? No! Stavo comunque non lui perché compensava con altro, ero innamorata. Lui è molto carino e tenero, però non ha esperienza. Non arrivavo mai alla fine, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva, per lui andava bene così”.

E concludeva la ragazza: “Si preoccupava solo di lui. Se almeno baciava bene? No era come…viscido, non erano dei bei baci“. Per chi non lo sapesse, il reality show noto come Grande Fratello Duo, abbreviato in “GH DUO”, rappresenta un programma televisivo prodotto da Zeppelin TV e trasmesso su Telecinco.

Primeros habitantes de GH★★DÚO: Elena Rodríguez y Luca Onestini pic.twitter.com/C7b4EXZimE — Mediaset España (@mediasetcom) December 21, 2023

Il format è molto simile al nostro, ma coinvolge coppie di concorrenti famosi che convivono nella casa per diversi mesi, affrontando prove e, soprattutto, rischiando l’eliminazione, la cui sorte è nelle mani del pubblico. La particolarità di GH DUO risiede nella selezione delle coppie, che non avviene casualmente. Al contrario, si tratta di ex fidanzati, persone legate da amore o odio, con storie di vario genere, unite da sentimenti, affari, legami familiari o conti in sospeso.

Leggi anche: “Vi dico cosa succede adesso”. Beatrice via dal Grande Fratello e bomba di Varrese. Ma finisce malissimo