Sono una delle coppie più curiose di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Parliamo di Lory Del Santo e Marco Cucolo. I due sono su Playa Accoppiada e gli altri, non tuti certo, non sembrano apprezzare molto gli atteggiamenti della donna. Qualcuno dei suoi compagni infatti l’ha accusata di essere una stratega, e a farne le spese è il compagno Marco che invece è riuscito a instaurare con tutti un ottimo rapporto. Ma la cosa che sta facendo notizia è quello che ha raccontato la Del Santo a Ilona Staller.

Forse per deformazione professionale, Cicciolina ha chiesto a Lory Del Santo cosa succede sotto le coperte tra loro due. Così, lontane da orecchi indiscreti, hanno parlato delle loro vite intime. La compagna di Marco si lascia così andare a delle confidenze svelando di non essere mai stata delusa dal compagno che, anzi, anche di fronte alla sua reticenza a causa della stanchezza o del mal di testa, riesce ad arrivare sempre al punto ottenendo ciò che desidera.





Lory Del Santo: “Come si comporta Marco sotto le lenzuola”

A questo punto, curiosa, Ilona Staller chiede se tra Lory e Marco ci siano stati degli incontri ravvicinati da quando è iniziata l’avventura in Honduras. A questo punto Lory Del Santo risponde: “Qua in Honduras non è mai successo, nel mare mai e poi mai, metti caso passa un pesciolino…”.

Ma non si placa Lory Del Santo che, in Ilona Staller, ha trovato un’ottima confidente e prosegue: “Ci sa fare, ci riesce sempre, anche se gli dici che hai mal di testa lui te lo fa passare in tre secondi. Anche con i pigiamoni e tutto, lui riesce sempre ad arrivare al punto, non demorde…”.

Ilona, inoltre, ha chiesto alla Del Santo se abbia mai fatto l’amore in posti strani, ma la risposta di Lory non ha soddisfatto totalmente la curiosità della Staller che ha risposto: “Solo sul letto perché è comodo, a volte sul divano, è molto comodo…”, ha risposto Lory. Marco Cucolo e Lory Del Santo sono legati sentimentalmente da sei anni, da quando lui la contattò su Facebook scrivendole un messaggio privato.

Un bel problema per l’Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti choc dopo le ustioni alla prova del fuoco