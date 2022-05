Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 nuovi ingressi (le tre naufraghe già annunciate) ma anche chiarimenti dopo gli scontri della settimana. Come quello che ha coinvolto Lory Del Santo, che si è presentata in diretta con una camicia già nota al pubblico di Canale 5.

Tra l’altro l’attrice è anche finita in nomination insieme a Laura Maddaloni. Quest’ultima è stata la naufraga più votata dal gruppo con 6 voti ricevuti dagli altri naufraghi, mentre la nomination di Lory Del Santo è stata decisa dal leader della puntata Roger Balduino. La meno votata dal pubblico nella prossima puntata rischierà di finire a Playa Sgamada.





Lory Del Santo camicia: marca e prezzo

Un dettaglio che non è sfuggito al pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 riguarda l’abbigliamento della naufraga e già questo è inusuale in un reality dove i concorrenti sono più che altro svestiti. Lory Del Santo indossava una camicia bianca con una fantasia ispirata al fondale marino.

I più attenti hanno subito notato che quella camicia particolare appartiene in realtà al suo fidanzato e naufrago Marco Cucolo, che l’ha sfoggiata in una delle dirette precedenti. Insomma, prima addosso a lui poi addosso a Lory Del Santo, ma che sappiamo di questa camicia? È stata così “chiacchierata” che diversi siti hanno subito rintracciato marca e prezzo. Che non è proprio da ‘naufrago’ perché molto alto…

La camicia di Lory Del Santo è firmata Versace ed è proposta anche con una trama diversa. La sua è chiamata “Camicia in lino con stampa Trésor de la Mer” e al momento sembra esaurita, come riporta Novella 2000. Il prezzo? Ben 795 euro. “Lory con la camicia Versace da 750 sull’isola perché senza cibo e con i capelli di me… sì ma con stile sempre”, scrive con ironia un utente.

