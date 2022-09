“Cosa ha fatto al viso?”. Loretta Goggi torna in tv ed è choc. Ritocchino o make-up?

Loretta Goggi a Domenica In, critiche per trucco e il dubbio della blefaroplastica. La grande cantante e attrice è stata la prima ospite della nuova edizione del programma condotto da Mara Venier e durante la diretta in molti si sono chiesti il motivo del suo aspetto.

Amiche da una vita, Mara Venier e l’interprete di Maledetta Primavera sono state protagoniste di una intervista intima. E qualche giorno fa proprio Mara Venir aveva parlato dell’importanza degli ospiti del suo storico programma Rai: “Si crea una magia, un’empatia. Io mi innamoro di chi ho davanti. Si crea un feeling particolare, a volte dicono che non vogliono parlare di certi argomenti e poi sono loro stessi a parlarne naturalmente, come è successo con Jovanotti”.





Loretta Goggi a Domenica In, critiche per trucco e occhi

A Domenica In Loretta Goggi ha parlato dell’amore per il marito Gianni Brezza, ballerino, coreografo, regista e attore italiano scomparso nel 2011: “Quando ho perso Gianni tutto si è spento. Sono stata malissimo sei mesi in casa, senza uscire. Non riuscivo a camminare né a mangiare. Ma anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare. Stavo morendo. Mi ha salvata un’endocrinologa facendomi gli esami giusti e rieducandomi a mangiare”.

La rinascita lavorativa è arrivata grazie a Carlo Conti che l’ha invitata a Tale Quale Show. Dopo mesi di depressione, a Domenica In Loretta Goggi ha raccontato di aver vissuto una nuova vita grazie anche alla sorella che l’ha portata in viaggio in Argentina: “Quando è morto Gianni Brezza è stato traumatico. Niente aveva più senso. Ho avuto problemi con la tiroide, sono ingrassata, ciondolavo per casa depressa. Mi hanno aiutato la fede e mia sorella che mi ha trascinato in Argentina per un viaggio. Lì sono tornata a vivere”. Una intervista a tutto campo, ma come sempre alcuni telespettatori hanno notato altro, come il make-up che di certo non le ha reso giustizia.

#domenicain Ma chi trucca così strani gli occhi della Goggi? Peccato, andrebbero valorizzati di più. — LALA (@LEBBY4EVER) September 11, 2022

“Ma porca paletta donne…ma prima di farvi uscire così, all’ennesima falsissima sequela di complimentoni del parucchiere, truccatore, stilista di turno, datevi un’occhiata allo specchio per carità!! Ma #LorettaGoggi chi ti ha truccata??”, scrive un utente su Twitter, a cui fanno eco altri cinguettii: “È un’impressione mia o vedo una blefaroplastica? #domenicain”, scrive il giornalista di Vanity Fair Mario Manca. E ancora chi si lamenta del trucco della cantante, attrice e comica: “#domenicain Ma chi trucca così strani gli occhi della Goggi? Peccato, andrebbero valorizzati di più”.

