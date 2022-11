Lorenzo Biagiarelli è stato ospite di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone. Lo chef nonché concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato ampiamente del suo percorso nel talent show di Rai Uno e del legame con la compagna Selvaggia Lucarelli. “Non credo nell’amore sofferente, nel dolore, non funziona così nella vita quotidiana. Quel tipo di amore va bene nella letteratura”. Ha detto il cuoco 32enne dopo che la conduttrice gli ha domandato se fosse incline a vivere love story tempestose.

Il discorso è scivolato sull’esperienza a Ballando con le stelle di Lorenzo Biagiarelli che nello show di Milly Carlucci incrocia la sua compagna Selvaggia Lucarelli nel ruolo di giurata. Gli è stato chiesto cosa lo abbia spinto ad accettare una proposta simile: “Selvaggia mi ha convinto e mi ha detto “perché no?”, io ci ho riflettuto e appunto mi sono detto “perché no?””. Nella prima puntata la sua compagna si è commossa dopo l’esibizione: “Non mi aspettavo che si commuovesse, probabilmente ha condiviso con me l’emozione di essere sbarcato su un palcoscenico così importante”, ha spiegato Biagiarelli.

Leggi anche: Stop per Serena Bortone, delusione per il pubblico di Oggi è un altro giorno





Lorenzo Biagiarelli a Oggi è un altro giorno scoppia a piangere

Serena Bortone ha anche fatto riferimento al fatto che Selvaggia Lucarelli venga spesso bersagliata dagli haters. Di recente è successa la stessa cosa al cuoco che ha affermato: “Io non so come faccia, avrei già smesso. Dopo tre puntate di Ballando mi sono arrivati insulti. Per lei è sempre così, non so davvero come faccia. Nei suoi confronti ci sono tanti pregiudizi. Lei riesce ad andare avanti perché ha un grande senso di giustizia”. Quindi si è parlato del rapporto sentimentale con la giornalista e Biagiarelli ha detto: “Ci siamo trovati da un punto di vista profondo”.

In studio è arrivata Anastasia Kuzmina, la ballerina con cui Lorenzo Biagiarelli fa coppia in gara a Ballando: “Lorenzo è il ballerino che più di tutti è migliorato ma anche nella vira reale perché sta dritto adesso e ha preso 2 o 3 cm di altezza, cammina bene e ha perso 6 chili ed è anche più bello”. “Fisicamente sono cambiato – ha confermato Biagiarelli – ma è anche il fatto di riuscire… il successo alla fine della settimana”.

Alla fine c’è stato spazio per la commozione. Infatti Serena Bortone ha mandato in onda un video in cui compare Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli, che ha dedicato parole dolci al compagno della madre: Ciao Lollo, sono ormai 8 anni che ci conosciamo e vivi con noi. Sai fare un sacco di cose: sai cantare, scrivere, cucinare, sai tre lingue e adesso anche ballare. Io non so fare niente, però almeno una cosa ho imparato a farla, a volerti bene”. Lorenzo Biagiarelli non ha trattenuto le lacrime: “A Leon voglio tanto bene”, ha concluso con gli occhi lucidi.