Oggi è un altro giorno è il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone: la sua bravura è stata quella di ricavarsi una fetta di pubblico molto importante dal momento che gli ascolti sono buoni: si aggira sul 16% di share e non è una quota facile da raggiungere poiché in quella stessa fascia oraria insiste Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che quotidianamente sbaraglia la concorrenza.

Tuttavia nella giornata di giovedì 17 novembre Oggi è un altro giorno non è andato in onda. E non per un motivo legato agli ascolti e neanche per le polemiche legate a Memo Remigi: da lunedì 24 ottobre il cantante, ospite fisso della trasmissione di Rai1, non è più apparso in studio e successivamente è uscito fuori il motivo ufficiale con tanto di video pubblicato online. Lui avrebbe infatti toccato il sedere alla cantante Jessica Morlacchi, in apertura di programma. L’episodio risale a venerdì 21 ottobre.

Serena Bortone, Oggi è un altro giorno non è andato in onda

Di conseguenza Memo Remigi non è più ospite fisso del programma: “Come avrete notato, Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi, in questo studio, si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica, solidarietà mia, della direttrice, dell’azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui per ora”, ha detto Serena Bortone.

Tornando alla mancata messa in onda di Oggi è un altro giorno, viene fuori il motivo. La conferma è arrivata dal profilo Twitter del programma: “A causa di uno sciopero Oggi è Un Altro Giorno non andrà in onda, ma saremo comunque con voi con una puntata speciale. Una “collection” con il meglio delle nostre puntate a Sanremo 2022″. In sostanza per le giornate di giovedì 17 e venerdì 18 novembre, infatti, lo Snap – sindacato nazionale autonomo produzione tv – ha proclamato l’astensione delle prestazioni dell’intero turno di lavoro per tutto il personale Rai della Direzione Produzione Tv del Centro di produzione di Roma e di Produzione News sia in sede che in regime di trasferta sul territorio nazionale. Oltre al programma di Serene Bortone sono saltati gli appuntamenti con I Fatti Vostri e BellaMa’ su Rai 2.

A causa di uno sciopero #OggièUnAltroGiorno non andrà in onda, ma saremo comunque con voi con una puntata speciale. Una “collection” con il meglio delle nostre puntate a Sanremo 2022 #AspettandoSanremo2023 pic.twitter.com/XrI3OOQiLu — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) November 17, 2022

Nel frattempo aleggiano ombre sul futuro di Serena Bortone alla conduzione di Oggi è un altro giorno. Giuseppe Candela su Dagospia nella sua rubrica “A lume di Candela”, ha rivelato che ci sarebbe una “conduttrice vivace” pronta a prendere il suo posto: “Avvisate Serena Bortone che una vivace conduttrice sta smuovendo mari e monti (dalla politica alle società di produzioni) per prendere il suo posto nella prossima stagione. Ci riuscirà?”. Candela non fa nomi a proposito e il mistero, di conseguenza, si infittisce.